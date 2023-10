Titoli di Stato fuori dall’Isee, ma la prima casa continua a pesare

Ascolta la versione audio dell'articolo

Lo scorporo dei titoli di Stato dall’Isee non avrà una franchigia, quindi sarà valido per la totalità delle somme detenute in questa forma di risparmio. L’esclusione ai fini del calcolo dell’indicatore, inoltre, avrà validità per la totalità delle prestazioni “agganciate” all’Isee: quelle di contrasto alla povertà, come l’assegno di inclusione; quelle di sostegno per i figli, come l’assegno unico; l’accesso al diritto allo studio per gli studenti universitari o agli istituti di cura per gli anziani...