Titoli di stato per i piccoli risparmiatori: alle giuste condizioni si può fare

Il principale vantaggio di questo schema risiede nella capacità di attingere senza eccessive penalizzazioni alla ricchezza finanziaria privata delle famiglie, limitando al contempo l’impegno richiesto alla Bce e all’intero Eurosistema rispetto a soluzioni standard di monetizzazione del deficit precluse dai trattati.

Il coinvolgimento della Bce rappresenta la soluzione più semplice ed immediata per operare in affiancamento agli Stati e ai cittadini nella progettualità sopra descritta, in ragione della rapidità d’intervento, della sovranità monetaria esclusiva e, non ultimo, del comprovato protagonismo nelle iniziative che hanno saputo preservare nel tempo la resilienza dell’Eurozona.



In alternativa, si potrebbe comunque ipotizzare un ruolo attivo di altre istituzioni europee, a partire dal Meccanismo europeo di stabilità (Mes), per il quale già in passato ho proposto, con alcuni economisti, la graduale trasformazione in un garante sovranazionale dei debiti pubblici degli Stati membri all’interno di una cornice legale idonea a minimizzare il rischio di comportamenti opportunistici (moral hazard).



I benefici di un’azione congiunta e coordinata a livello europeo per la sollecitazione delle disponibilità liquide dei privati sarebbero molteplici in termini di dimensioni e costi della raccolta, necessariamente influenzati dallo standing del debitore/garante di ultima istanza. L’accesso a un nuovo canale di finanziamento potrebbe altresì contribuire ad allentare la pressione sui governi nazionali in maggiore difficoltà, con un effetto di retroazione positiva sui rendimenti di mercato. Inoltre, nell’ipotesi di coinvolgimento dell’Eurosistema, la soluzione prospettata replicherebbe la prassi di assunzione dei rischi (risk taking) collaudata in anni di Quantitative easing (Qe) dove le Bcn utilizzano i fondi presi a prestito dalla Bce per comprare titoli emessi dai rispettivi governi e assumono nel proprio bilancio il relativo rischio di perdita senza condividerlo col resto dell’Eurosistema. L’aderenza a questa consolidata operatività renderebbe poco fondate eventuali obiezioni di non conformità ai trattati sollevate dai Paesi core, offrendo peraltro anche a questi ultimi un canale accessorio di finanziamento pubblico e la connessa possibilità di un più efficiente impiego della liquidità spesso inutilmente ferma nei conti correnti.



Qualora, nonostante l’architettura ipotizzata in termini di assunzione e ripartizione dei rischi, in sede europea non si riuscisse a convergere sull’adozione della proposta di obbligazioni sovrane destinate al retail (di seguito anche Retail-Targeted-Sovereign-Bond o Rtsb), sarebbe comunque opportuno valutarne la fattibilità a livello nazionale.