Titoli di Stato, quest’anno emissioni nell’Eurozona stimate ai minimi dal 2008

Investire in titoli di Stato dell’Eurozona comporta, nella stragrande maggioranza dei casi, una perdita dato che il grosso dei titoli attualmente in circolazione tratta a rendimenti negativi. Eppure la fame per i poco redditizi titoli governativi continua ad essere elevata come dimostrano le sottoscrizioni nei fondi specializzati in titoli denominati in euro ad alto rating (Investiment grade) che - segnala BofA Merrill Lynch - hanno chiuso il 2019 con un saldo netto di oltre 48 miliardi di dollari e una crescita delle masse gestite del 7,4 per cento.

A una domanda tanto sostenuta non corrisponde tuttavia un’offerta altrettanto vigorosa. Le emissioni nette di titoli di Stato anzi sono destinate a ridursi: Jp Morgan ha stimato che nel 2020 le emissioni di debito pubblico da parte dei Paesi dell’Eurozona, al netto dei titoli in scadenza, dovrebbero attestarsi a quota 188 miliardi di euro. Si tratta del dato più basso dal 2008 quando le emissioni nette si attestarono ad appena 11 miliardi di euro.

L’ammontare dei titoli in circolazione sarà ulteriormente compresso per effetto degli acquisti della Bce. Tenendo conto anche dell’intervento di un player chiave come la banca centrale le emissioni nette per tutti i Paesi dell’Eurozona dovrebbero ridursi a 43 miliardi di euro in un contesto che vedrà Germania, Austria, Paesi Bassi, Finlandia e Irlanda chiudere l’anno con un saldo addirittura negativo. Questi Paesi cioè finiranno per emettere meno di quanto andrà in scadenza e di quanto la Bce dovrà acquistare nell’ambito del Qe.

EMISSIONI STIMATE PER IL 2020 Collocamenti previsti e titoli in scadenza. Dati in miliardi di euro (Fonte: JP Morgan)

Il 2020 nelle speranze di molti avrebbe dovuto essere l’anno in cui la Germania avrebbe messo in campo l’arma dello stimolo fiscale per rilanciare l’economia. Ma i numeri che emergono confermano che la prima economia dell’Eurozona non intende aumentare le emissioni approfittando dei tassi negativi per finanziare misure di stimolo. Quest’anno infatti il Paese dovrebbe emettere 148 miliardi di euro di nuovo debito. Esattamente quanti ne andranno in scadenza. Se poi si tiene conto degli acquisti Bce si passa in negativo per 40 miliardi di euro. Un saldo che non farà altro che rendere più complicato per la Bce rispettare i paletti del Quantitative easing visto che i titoli che dovrebbe acquistare di più per ammontare, i Bund tedeschi, sono anche quelli di cui c’è minore dispobibilità.

Non ci sono problemi di scarsità invece per i BTp italiani viste le dimensioni del nostro debito pubblico. Le emissioni lorde per ques’anno sono destinate a ridursi da 179 a 175 miliardi di euro ma è anche vero che le scadenze saranno di meno (132 miliardi contro i 143 del 2019). Il risultato è che le emissioni nette saranno in leggero aumento da 36 a 43 miliardi di euro. Una cifra che si riduce a 21 tenendo conto dell’effetto Qe.