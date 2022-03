Titoli di Stato, la quota in mani estere si è ridotta di 70 miliardi in sei mesi

I punti chiave Ai minimi dal 2020

L’impatto sullo spread

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Nel mese di gennaio i disinvestimenti esteri da titoli pubblici italiani sono stati pari a 4,3 miliardi. Un dato di per sè non impressionante, se non fosse che si tratta del sesto mese consecutivo in cui il saldo netto è negativo e il totale dei deflussi esteri del periodo ammonta a 70 miliardi di euro.

Ai minimi dal 2020

I dati, che emergono dalla bilancia dei pagamenti e sono resi pubblici dalla Banca d'Italia, hanno portato gli analisti di Citigroup a stimare che lo stock di debito pubblico in possesso di investitori...