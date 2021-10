Titoli tech nel mirino con tassi in rialzo, a Milano paga dazio St

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Titoli tech sotto il tiro delle vendite, nonostante il colosso Samsung abbia rivisto al rialzo le previsioni per il terzo trimestre e sebbene il Nasdaq alla vigilia abbia chiuso in rialzo dell’1%. Il sottoindice del settore europeo cede oltre un punto, registrando la performance peggiore, mentre a Piazza Affari Stmicroelectronics paga dazio portandosi sulla soglia di 36 euro, ben distante dai massimi sopra i 40 euro toccati a metà settembre (questo mentre il FTSE MIB oscilla attorno alla parità). A provocare le vendite sul comparto è l’andamento dei tassi di interesse: i Btp a dieci anni rendono lo 0,9%, i Bund tedeschi il -0,14%, mentre i Treasury americani ormai si sono spinti all’1,6%. In genere i titoli tecnologici si muovono in modo inversamente proporzionale all’andamento dei tassi.

E' passato dunque in secondo piano il fatto che Samsung abbia rivisto al rialzo le stime sulle vendite nel terzo trimestre, a circa 73 mila miliardi di won rispetto ai 63,67 mila miliardi del secondo trimestre e nel confronto con 66,96 mila miliardi di un anno fa. L'utile operativo è atteso a circa 15,8 trilioni di won, in un intervallo di 15,7-15,9 mila miliardi, rispetto ai 12,57 mila miliardi del trimestre precedente e ai 12,35 miliardi di un anno fa. L'azienda sudcoreana è considerata un punto di riferimento per il mondo della tecnologia perché realizza i principali prodotti di elettronica, ma serve anche come fornitore di componenti per concorrenti tra cui Apple.