Elmec Informatica, il nuovo “Apple Authorised Enterprise Reseller” italiano

È possibile far scegliere ai propri dipendenti se lavorare con Pc o Mac? Oltretutto con la garanzia della piena interoperabilità tra i diversi sistemi operativi? Poter rispondere esattamente a questo genere di necessità - unitamente all'esperienza maturata in ambito workplace grazie a 50 anni di presenza sul mercato, al network sviluppato con le aziende gestite, alle certificazioni ottenute e alle best practice acquisite - ha permesso a Elmec Informatica di ottenere la certificazione AAER - Apple Authorised Enterprise Reseller.



Un risultato che arriva a compimento dell'undicesimo anno di collaborazione tra le due realtà e che fa dell'azienda, che conta 680 dipendenti e un fatturato pari a 129 milioni di euro nel 2021, la seconda in Italia e tra i primi trenta in Europa a potersi fregiare di questo importante riconoscimento da parte della multinazionale di Cupertino.



L'ultima tappa di una lunga storia

Fondata nel 1971 da Clemente Ballerio e Cesare Corti per l'attività di elaborazione meccanografica, oggi Elmec è un importante provider italiano che opera in 100 paesi nel mondo e si occupa di implementare progetti innovativi che migliorano i processi IT delle aziende. «Siamo orgogliosi, dopo molti anni di collaborazione, di essere tra i pochi in Europa a ottenere l'Apple Authorised Enterprise Reseller, la più elevata certificazione assegnata dall'azienda di Cupertino ai suoi rivenditori business», commenta Rinaldo Ballerio, Presidente di Elmec Informatica, «si consolida così una partnership volta all'eccellenza e al costante miglioramento dei servizi per la distribuzione e l'assistenza. La trasformazione digitale delle imprese italiane è il nostro obiettivo da oltre 50 anni e da oggi possiamo aggiungere un importante riconoscimento a supporto di tutti i nostri futuri progetti IT».



La qualità, verificata e controllata

La certificazione è arrivata al termine di un percorso iniziato prima dell'emergenza pandemica, periodo durante il quale la concezione di postazione di lavoro ha acquisito un rilievo centrale sia per il dipendente, che per l'azienda. Questo scenario, caratterizzato dal cambiamento strutturale delle modalità di lavoro, ha determinato una crescita condivisa tra Elmec e Apple ed ha portato valore sul mercato attraverso nuovi servizi e competenze consolidate.

È qui che l'expertise di Elmec diventa un vero e proprio valore aggiunto. L'azienda - con sede in provincia di Varese, a pochi chilometri da Milano – è infatti in grado di configurare, personalizzare e gestire postazioni di lavoro che operano contemporaneamente con sistemi operativi differenti, sia macOS, che Windows, garantendo una perfetta integrazione tra dispositivi e sistemi utilizzati in azienda e permettendo all'utente di poter contare su un'esperienza di utilizzo lineare, indipendentemente dalla dotazione scelta. Un know how sviluppato negli anni che prevede una divisione interamente dedicata e focalizzata sul workplace, che vanta esperienze su settori industriali diversi, con esigenze e problematiche differenti e che oggi trova conferma nella certificazione “enterprise”. Questa integrabilità garantita da Elmec con la sua offerta as-a-service, consente alle aziende di offrire ai propri collaboratori la possibilità di scegliere il dispositivo con cui svolgere al meglio il loro lavoro: il dipendente può scegliere l'ambiente macOS o Windows, senza rinunciare alla collaborazione con i propri colleghi. Soluzione che si rivela vincente sia per aumentare la produttività aziendale, che per migliorare l'attrattiva dell'azienda agli occhi di nuovi talenti e di quelli attuali.



Una scelta premiante a 360°

Ai propri clienti l'azienda offre soluzioni workplace complete su tutto l'arco dei prodotti Apple: Mac, MacBook, iPad e iPhone, utilizzando la formula Device as a Service. Il noleggio operativo di Elmec che garantisce, oltre alla fornitura dell'hardware e alla configurazione richiesta dal cliente, anche un servizio di manutenzione e assistenza tecnica e l'accesso alla piattaforma MyElmec. Un tool interamente sviluppato dalla società, che consente un asset management intelligente di tutti i dispositivi aziendali. L'IT manager ha quindi la possibilità di ottenere una governance completa del parco noleggiato in termini di: informazioni tecniche, finanziarie e livello di sicurezza; dal portale si possono contattare direttamente anche i tecnici Elmec per richiederne l'intervento. Ecco come poche decine o migliaia di postazioni lavoro, diventano gestibili in pochi secondi da un'unica interfaccia.

Ad ulteriore garanzia dei clienti, c'è la struttura di un'azienda come Elmec Informatica forte di 450 tecnici d'eccellenza, lo confermano le 2.600 certificazioni acquisite lo scorso anno. Una scelta, quella della formazione, che permette di ottenere ottimi risultati, tra tutti un tasso di first call resolution rate che si attesta intorno al 90%.



La Customer Experience

Queste e altre tematiche potranno essere approfondite nell'ambito di quella che viene definita Customer Experience per i prodotti Apple. Ovvero un luogo fisico, che Elmec Informatica inaugurerà all'interno della propria sede di Brunello (Varese) nel mese di settembre. Uno spazio comprensivo di sala demo che consentirà ai potenziali clienti di toccare con mano i servizi che possono essere erogati sui device della casa di Cupertino. Qui prospect e clienti in visita avranno modo di valutare tutte le opportunità offerte dall'ambiente Apple e le performance delle soluzioni enterprise sviluppate da Elmec per le aziende, oltre a poter incontrare di persona il team Elmec dedicato a queste soluzioni innovative per approfondire tematiche tecniche e tecnologiche e scoprire tutti i servizi che Elmec può erogare sul workplace Apple.

