TitTok pronta a lanciare Ipo se Trump approva l’accordo con Oracle La proposta presentata da ByteDance alla Casa Bianca prevede la cessione del 20% a Oracle che garantirà come partner tecnologico la tutela dei dati dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

NEW YORK - Una partita complicata, che si gioca sul filo del rasoio tra Washington e Pechino. La decisione di Donald Trump sul futuro di TikTok dovrebbe arrivare nel giro di 24-36 ore. Anche la Cina dovrà approvare i termini dell’accordo. ByteDance, la società cinese che controlla la popolare app di video brevi, è pronta a una quotazione delle attività globali di TikTok se arriverà l’ok alla proposta di accordo con Oracle da parte americana.

La proposta presentata alla Casa Bianca prevede che Oracle entri nel capitale con una partecipazione di minoranza, circa il 20%, assieme a Walmart. Doug McMillon, il ceo di Walmart, colosso americano primo al mondo nella gdo, dovrebbe avere una poltrona nel nuovo board della newco che controllerà le attività americane di TikTok, assieme a Larry Ellison, presidente esecutivo di Oracle. ByteDance manterrebbe il controllo della società.

Oracle garante per i dati personali

’amministrazione Trump, con l’obiettivo di evitare una vendita definitiva della app o una sospensione delle operazioni statunitensi che entreranno in vigore domenica 20 settembre. In gioco non c’è solo un discorso di tecnologie e di sicurezza nazionale, ma anche e forse soprattutto il segreto che ha consentito a TikTok di diventare in breve tempo il terzo social network al mondo per ricavi pubblicitari.

L’algoritmo segreto

’algoritmo di TikTok che attraverso intelligenza artificiale e big data raccomanda contenuti personalizzati che spingono gli utenti a creare nuovi video e a restare per più tempo nell’applicazione. Un algoritmo che non può essere esportato senza l’approvazione del governo cinese: il 28 agosto il ministero del Commercio cinese ha aggiornato una lista di tecnologie che necessitano del benestare del governo per essere cedute all’estero, con nuove regole più restrittive; tra queste tecnologie non cedibili ci sono gli algoritmi sviluppati dai programmatori di ByteDance per TikTok.

Trump vuole rinegoziare l’accordo

Trump prende tempo. Dice di non essere pronto a firmare niente. E di non aver ancora visionato l’accordo. Il capo dello staff Mark Meadows ha spiegato che la proposta così come è non soddisfa gli obiettivi del presidente. «Stiamo ancora studiando i dettagli se risponde alle esigenze di protezione della sicurezza nazionale e agli interessi americani». Tradotto: la Casa Bianca vorrebbe che Oracle e Walmart avessero la maggioranza della newco di TikTok Usa. Il segretario al Tesoro Steven Mnuchin e il capo della diplomazia Mike Pompeo spingono per questa soluzione.