Tiziana Fausti: «10 Corso Como sarà modello per la rivincita del multimarca»

Negli anni 80 era la sede di un'officina per automobili, e questa identità di luogo di lavori in corso non l'ha mai persa. 10 Corso Como è un indirizzo storico di Milano e della moda italiana, fondato da Carla Sozzani e inaugurato il 9 settembre di 30 anni fa. Un compleanno importante, che offre l'occasione per pensare al futuro del primo concept store italiano, dopo che lo scorso settembre Tiziana Fausti ne ha rilevato la proprietà tramite la sua Holding Exor per rilanciarlo, per salvarlo da un periodo turbolento.

«Ho sempre amato 10 Corso Como - spiega Fausti, imprenditrice bergamasca alla quale fanno capo cinque boutique multibrand che portano il suo nome, per un giro d'affari di circa 80 milioni di euro nel 2019 -. Sto investendo molto nel suo futuro ( solo per l'acquisizione si parla di oltre 10 milioni di euro, ndr), ma non mi spaventa. Quando si ha la passione, e un progetto ambizioso, si corrono volentieri anche dei rischi. E poi sono innamorata di questo posto: quando si sale in terrazza la vista sulla città, fra la torre Unicredit e le case di ringhiera, è incredibile».

Tiziana Fausti

Co-branding, collezione home e e-commerce d’avanguardia

Una vista che Fausti ha trasformato in visione e poi in un ricco piano strategico: gli spazi del negozio sono stati ripensati, con una nuova area pop up che ospiterà eventi di natura diversa, dalla moda all'arte, e per rilanciare il brand sono stati creati prodotti in edizione limitata e in co-branding: «Hanno partecipato tutti i marchi con cui abbiamo collaborato in questi 30 anni - spiega Fausti -: per esempio ci sono la borsa di Chitose Abe di Sacai e lo stivale Moon Boot. Abbiamo lanciato anche la nuova collezione 10 Corso Como home, realizzata in collaborazione con laboratori artigianali italiani e internazionali, che ci sta appassionando e sulla quale puntiamo molto». Il negozio avrà anche un e-commerce d'avanguardia: «Sembra incredibile, ma non esisteva: ci stiamo lavorando, sarà pronto entro qualche mese».

«I multimarca come laboratori di ricerca contro la standardizzazione»

La pandemia ha costretto all'evoluzione gli ecosistemi di vendita e contatto con i clienti, ma il negozio fisico, Fausti ne è convinta, non morirà mai. Anzi, proprio la formula multimarca sta avendo la sua riscossa dopo anni di primato delle boutique monomarca: «Chi pensava che fossero condannati si è sbagliato - sottolinea -. I multimarca sono laboratori di ricerca e come tali sono sempre più attraenti anche per i grandi gruppi, che vi investono sempre di più. La nostra è una proposta alternativa alla standardizzazione e i clienti la apprezzano, come dimostra anche il successo del nostro nuovo corner dedicato a profumi e skincare, con marchi di ricerca».

Vasi Ceramiche Bitossi per 10 Corso Como Home

Il sogno di un’Accademia per formare i nuovi venditori

A dare nuovo smalto all'esperienza in negozio è anche il servizio, il contatto con il cliente: «Credo che si dovrebbe puntare sulla formazione anche del personale dei negozi, con percorsi ad hoc, come si fa per i designer o gli stylist. È un mio sogno, mi piacerebbe aprire un'Accademia nella mia Bergamo dedicata a questo».