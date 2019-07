Tlc: maxiaccordo Tim-Vodafone per la condivisione della rete mobile Debito Tim in calo 1,4 mld, incasso Vodafone a taglio debito di Antonella Olivieri

3' di lettura

Inwit raddoppia con le 11mila torri di Vodafone che si sommano all’analogo parco Tim, rivoluziona l'azionariato con una governance paritetica tra Telecom e la multinazionale inglese e si pone come potenziale polo aggregatore in Italia, mercato in cui parte da leader.

La nuova Inwit, dunque, avrà azionariato e governance paritetici con il 37,5% di quota per ciascuno dei due gruppi e il 25% di flottante sul mercato. Il consiglio sarà formato da cinque consiglieri per ciascuno dei due soci di controllo e tre saranno invece i posti riservati alle minoranze. Vodafone e Tim, che nomineranno il top management di comune accordo, saranno legate da un patto parasociale della durata di tre anni, periodo nel quale i due azionisti potranno scendere in parallelo nel capitale di Inwit fino al 25% ciascuno, al massimo quindi fino alla soglia del controllo.

Operativamente, Vodafone Italia scorporerà le sue torri che saranno trasferite in una scatola societaria sotto Vodafone Europe. Inwit la rileverà pagando cash 2,14 miliardi per il 42%-43% e per il resto con proprie azioni, 360 milioni di titoli da emettere in aumento di capitale riservato a Vodafone. La nuova società della rete mobile – che potrebbe essere operativa dall'inizio dell'anno prossimo (già avviate le pratiche antitrust e la notifica ai fini del golden power) – si indebiterà quindi di conseguenza, arrivando a un livello net debt/Ebitda pari a 5,5-6 volte, compatibile, per un operatore infrastrutturale di questo tipo, con un rating BB+.

La condivisione porterà nell'arco del decennio a sinergie dell'ordine di 800 milioni a beneficio di ciascuno dei due partner, mentre per il 2026, grazie all'aggregazione, è previsto ci siano 200 milioni di Ebitda in più rispetto al proforma attuale, sostanzialmente pari al doppio dell’Ebitda di Inwit. Per Telecom col tempo è attesa grazie questa operazione una riduzione del debito dell’ordine di 1,4 miliardi.