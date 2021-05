Tlc: Ascani, «per sviluppo banda ultra larga ridurre conflittualità tra operatori e puntare su convergenze»,

3' di lettura

Una nuova mappatura degli investimenti degli operatori, fondi pubblici solo per reti che non vengono duplicate e ridurre il tasso di conflittualità, puntando sulle convergenze. A tracciare il quadro per accelerare la copertura in banda ultra larga dell'Italia è Anna Ascani, sottosegretaria al Mise con delega alle tlc. In particolare, riguardo alle aree grigie, a forte vocazione industriale ma con scarsa penetrazione della banda ultra larga, Ascani ritiene che «tante gare piccole rendano più probabile il rischio di inefficiente duplicazione ex post da parte di chi perde la singola gara». Con un progetto comune che coinvolga tutti gli operatori inclusi quelli piccoli per particolari esigenze geografiche, spiega a DigitEconomy.24 (report del Sole 24 Ore Radiocor e della Luiss Business School), quanti lotti si faranno può diventare un problema secondario. Quanto all'uso del 5G come sostitutivo della fibra, Ascani è netta: «non è immaginabile la sostituibilità della fibra col 5G per gli obiettivi al 2030».

In vista di una copertura capillare in banda ultra larga è necessario procedere a una nuova mappatura degli investimenti attuati dagli operatori?

Certamente. Come Mise ci siamo già attivati per avviare il processo. In particolare la mappatura è necessaria per definire l'intervento pubblico nelle aree grigie, per tre ragioni: definire il perimetro delle aree che saranno coperte dagli operatori; stabilire dove occorre immaginare una forma di accelerazione, grazie al supporto di investimenti pubblici; focalizzare le aree che non saranno coperte al 2030 e capire quale sia l'intervento ottimale per completare la connessione, con i fondi del Pnrr al 2026 e con altre risorse.

Nelle more della realizzazione del progetto rete unica, che presenta molte incognite, come si eviterà la duplicazione delle infrastrutture e il conseguente spreco di risorse?

Il punto per me fondamentale è non utilizzare fondi pubblici per finanziare reti che potrebbero essere duplicate in tutto o in parte. Questo è accaduto in passato e penso non debba ripetersi. L'obiettivo è raggiungere tutti i cittadini italiani con una connessione ad altissima capacità nel minor tempo possibile. Per fare questo bisogna, a mio avviso, anzitutto lavorare per ridurre il tasso di conflittualità e sostenere, in una prospettiva di accelerazione straordinaria come quella prevista dal Pnrr, una possibile convergenza, facendo leva sulle risorse pubbliche e tenendo conto delle diverse esigenze, dei diversi modelli di business, della piena libertà di tutti gli attori. Il rischio che vedo, in caso contrario, è sia quello di uno spreco che del fallimento dei progetti stessi.