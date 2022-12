Tlc, su banda ultralarga e 5G pesano le scadenze al 2024

Punto questo sul quale nei giorni scorsi,intervenendo al forum Asstel, si è espresso l’amministratore delegato di Tim Pietro Labriola. Sul cloud dove Tim ha vinto insieme ad altri soggetti la gara per il Psn, ha detto il numero uno dell’ex monopolista, «è ora di passare a una logica di innovation by law: posso anche costruire insieme con Cdp, Sogei e Leonardo il miglior cloud, dopo però la pubblica amministrazione ci deve migrare». E l’aspetto non è secondario se anche Reevo, dopo essersi aggiudicata una gara basata sul principio “Cloud First” e rientrante tra i progetti finanziati da Fondi Europei nell’ambito del Pnrr nel suo comunicato ha scritto testualmente: «Si segnala che alla data odierna non è possibile stimare il valore dei contratti di fornitura che le Amministrazioni dovessero eventualmente stipulare».

Butti: «Situazione che ereditiamo molto più critica rispetto a quanto emerso»

Un vulnus in più sul quale intervenire, insomma, nel quadro di un Pnrr e degli interventi previsti nel campo delle Tlc che nei giorni scorsi ha visto un attacco forte, espresso in maniera plateale, dal nuovo governo nei confronti del precedente. Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione non ha risparmiato critiche al suo sostanziale predecessore: il ministro Vittorio Colao. «La situazione che ereditiamo – ha dichiarato – è molto più critica rispetto a quanto formalmente emerso». Per il Piano Italia a 1 Giga «l’obiettivo dichiarato nel Pnrr dall’ex ministro Vittorio Colao si è dichiarato purtroppo sbagliato». E «anche per il Piano Italia 5G, il precedente governo ci lascia una situazione a dir poco imbarazzante». E con «ritardi macroscopici», anche il piano Bul (il piano banda ultralarga portato avanti da Open Fiber che ha vinto tre bandi pubblici gestiti da Infratel per la cablatura delle “aree bianche”) non è in condizioni migliori». Prova ne sono, ha fatto capire il sottosegretario, le penali che ammontano a settembre a 45 milioni secondo gli ultimi dati Infratel.

Da chi ha lavorato con Colao è filtrata la controbiezione che gli obiettivi di copertura, tra parte pubblica e privati, saranno rispettati e che la Ue non ha fatto rilievi nel concedere dieci giorni fa la nuova tranche da 21 miliardi del Pnrr. Repliche e controrepliche. In una partita il cui risultato finale è a forte rischio.