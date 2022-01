Tlc, bandi per internet in scuole e ospedali

Ascolta la versione audio dell'articolo

Doppio bando, con scadenza 15 marzo, per connettere con internet a banda ultralarga scuole e strutture sanitarie. Le procedure pubblicate venerdì 28 gennaio prevedono, rispettivamente, un importo a base di gara di 184,4 milioni e di 387,3 milioni.

Bandi finanziati dal Pnrr

Si tratta di altri due bandi previsti dalla strategia del ministero per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale, e finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo quello per connettere 6,9 milioni di indirizzi civici (3,7 miliardi) e quello da 60,5 milioni per le isole minori andato deserto (in questo caso è probabile che a febbraio sia ripubblicato un bando modificato, anche se resta aperta l’ipotesi della trattativa privata).

In gara c’è la fornitura di servizi di connettività, compresa la fornitura e posa in opera della rete di accesso e di servizi di gestione e manutenzione.

Scuole

Nel caso delle scuole, si prevede di collegare 9.915 sedi suddividendole in otto lotti (Piemonte-Liguria-Valle d’Aosta; Lombardia; Friuli Venezia Giulia-Veneto-province autonome di Trento e Bolzano; Emilia Romagna-Marche-Umbria; Lazio-Toscana; Abruzzo-Basilicata-Molise-Puglia; Campania-Calabria; Sicilia-Sardegna) con un tetto di quattro aggiudicabili da parte di un unico soggetto.

Il lotto Campania-Calabria è il più ricco: 2.524 scuole da collegare con importo a base di gara di 46,1 milioni, seguito da Toscana-Lazio con 26,9 milioni e 1.378 strutture.