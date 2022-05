Tlc fra crisi e rete unica: Giorgetti avvia il tavolo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un altro miliardo di euro. Dalle prime stime il sistema degli operatori Tlc in Italia dovrebbe aver lasciato sul terreno nel 2021 un ulteriore miliardo di euro attestandosi su qualcosa come 27,5 miliardi di euro in tutto. Insomma, nonostante l’accelerazione nell’uso dei servizi digitali imposto dall’emergenza Covid e l’arrivo concreto del 5G sul mercato, i conti del settore continuano a segnare rosso.

È con questo biglietto da visita che il settore delle Tlc si presenterà martedì 24 maggio al tavolo...