Tlc, Fastweb e Iliad contro Vodafone per il caso ho.Mobile Le due compagnie ricorrono in Agcom contro i codici Sim rigenerati dalla low cost. L’iniziativa contesta le decisioni prese: sarebbero di ostacolo alla portabilità di Andrea Biondi

Il caso ho.Mobile finisce in Agcom. O meglio finisce all’attenzione dell’Autorità garante la soluzione che la compagnia low cost di casa Vodafone ha messo in campo per tutelare i propri clienti dai rischi per il furto di dati subito a fine dicembre: il cambio, da remoto e unilaterale, del codice seriale delle Sim. Si tratta di una misura, innovativa, mai utilizzata prima, ma che all’atto pratico – denunciano Fastweb e Iliad in segnalazioni presentate in Agcom a quanto risulta al Sole 24 Ore – conterrebbe profili anticoncorrenziali. In estrema sintesi: cambiare unilateralmente quel codice (che è l’Iccid, stampato sulla Sim ed elemento essenziale che il cliente deve comunicare per cambiare operatore alla compagnia telefonica di destinazione), è di grande ostacolo alla portabilità, dicono Fastweb

e Iliad, rendendola una sorta di fatica di Sisifo.

E tutto questo mentre, su un altro fronte, una buona notizia arriva per la casamadre, Vodafone, che secondo i dati dell’ultimo Osservatorio Agcom a settembre ha superato, seppur di poco, Tim sulla rete mobile. Nei dati sono compresi anche Kena per Tim e ho.Mobile per Vodafone. E il merito del sorpasso sarebbe anche dei risultati di Vodafone sull’Internet delle cose (M2M).

Riguardo a ho.Mobile, siamo alla coda della vicenda che ha visto la compagnia vittima, come detto, di una sottrazione illegale di alcuni dati (data breach). Il tutto con una modalità inquietante: l’account Twitter di Bank Security ha segnalato la vendita di questi dati sul dark web. La notizia inizia a circolare e il 28 dicembre la compagnia comunica di aver «avviato indagini in collaborazione con le Autorità investigative». È il 4 gennaio che l’operatore virtuale (Mvno) low cost di casa Vodafone confermerà il data breach su «alcuni dati di parte della base clienti con riferimento solo ai dati anagrafici e tecnici della Sim». Niente dati bancari o su sistemi di pagamento dei clienti, insomma. A ogni modo viene chiesto a tutti gli utenti di cambiare Sim per mettersi al riparo da eventuali truffe.

Il passaggio contestato da Fastweb e Iliad è di sabato 9 gennaio, quando ho.Mobile decide di modificare unilateralmente l’Iccid dei clienti coinvolti. Per ottenere il nuovo seriale gli utenti devono inviare un Sms a un numero dedicato e attendere un riscontro. Ma tutto questo – e qui sta la chiave della questione che sarà discussa oggi in Agcom – andrebbe a impattare sulle portabilità in corso, generando numerosi fallimenti nei processi per Iccid errato, con i clienti invischiati nelle pastoie di un passaggio che non riesce perché quel codice non esiste più.