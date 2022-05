Tlc, giù i prezzi della fibra: bene per i clienti, non benissimo per le aziende

Ascolta la versione audio dell'articolo

La fibra Ftth, quella fino a casa del cliente che rappresenta la punta di diamante dell’offerta di connessione in banda ultralarga, costa ai consumatori il 14% in meno rispetto al mese di maggio di un anno fa. Eccolo – riproposto nei numeri di SOStariffe.it, uno dei più strutturati siti che analizza e confronta i prezzi e parte del Gruppo Mutuionline – il nodo che rischia di soffocare le telco in Italia. In questo -14%, soprattutto, sta l’emblema di una corsa al ribasso dei prezzi andata avanti per...