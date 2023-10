Tlc, italiani primi in Europa per disponibilità a spendere di più per il 5G

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Gli italiani sono più disposti di altri cittadini europei a spendere per il 5G; nel Paese c’è una maggiore migrazione da operatori tradizionali a low cost; la propensione a cambiare operatore fisso è più alta che altrove in Europa. Insomma italiani disposti a riconoscere un premium price per servizi di maggiore qualità, ma anche capaci di cambiare casacca molto rapidamente, come portato, evidentemente, della battaglia sui prezzi che nel settore delle Tlc è in Italia è stata emblematica.

A scattare questa fotografia degli italiani e del loro rapporto con le Tlc e le offerte di telefonia fissa e mobile è lo studio “Telco: Mobile and Fixed broadband connectivity” condotta da Oliver Wyman – società di consulenza strategica globale – su un campione di oltre 7mila intervistati in Italia, Spagna, Germania, Francia e Regno Unito.

Loading...

L’Italia e la guerra dei prezzi

Non sono risultati scontati. Anche perché, come detto, l’Italia è stato teatro di una guerra dei prezzi fra operatori che è stata teatro di una dissipazione record di valori. A inizio 2022 la riduzione del prezzi del 33% in Italia nei dieci anni risultava superiore a quella registrata in Francia (-24,7%), Spagna (-12,4%) e Germania (-11,2%). L’ultimo Rapporto Asstel ha fotografato un mercato che nel 2021 ha lasciato sul terreno un altro 2%, con ricavi scesi a 27,9 miliardi. Erano 41,9 nel 2010. Tutto questo a fronte di investimenti per 7,2 miliardi (il 26% dei ricavi totali). In questo quadro il saldo di cassa degli operatori, pari alla differenza tra Ebitda e Capex, è a 1,1 miliardi: un decimo del valore 2010.

Davanti ai Paesi Ue

I dati del sondaggio evidenziano come l’Italia sia l’unico Paese in cui più del 40% dei consumatori pagherebbe un prezzo maggiore per una connessione di ultima generazione, contro solo un terzo in Paesi come Francia (34%) e Regno Unito (33%). Anche la quota di coloro che per avere il 5G sarebbero disposti a spendere tra il 5% e il 20% in più sulla propria tariffa risulta la più alta d’Europa – quasi uno su cinque (19%) – con percentuali più alte soprattutto nelle fasce d’età tra i 18 e i 44 anni.

L’attrazione del low cost

Non che la convenienza economica non resti il primo fattore che spinge gli italiani a cambiare operatore, battendo sia la copertura sia la velocità di connessione.Non a caso l’Italia continua a registrare il maggior numero di consumatori intenzionati a passare da un operatore tradizionale a uno “low cost”, proseguendo un trend che è già costato ai player tradizionali oltre 20 punti percentuali di market share negli ultimi 5 anni . Nello specifico, ha dichiarato di voler passare a un operatore “low cost” il 42% degli intervistati, contro il 17% che potrebbe fare il percorso inverso.