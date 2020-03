Tlc, obblighi ai gestori per gestire emergenza e picchi di domanda Scattano obblighi a carico degli operatori tlc, fino al 30 giugno, per garantire la piena efficienza del servizio di telefonia e di connessione web. di Carmine Fotina

Misure “speciali” per gli operatori di telecomunicazioni fino al 30 giugno 2020. Lo stabilisce il decreto legge anti crisi, in considerazione della crescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche che si sta registrando nelle ultime settimane, anche per la diffusione di attività da casa come il “lavoro agile”, l'e-learning, gli acquisti online.



Garantire il funzionamento

I gestori sono chiamati a intraprendere «misure iniziative per potenziare le infrastrutture e garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi», di emergenza e non solo.



Operatori tlc come imprese di pubblica utilità

Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico, equiparate in questa fase a tutti gli effetti a imprese di pubblica utilità, hanno l'obbligo di assicurare interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli anti-contagio.



Il ruolo dell’Authority tlc

L'insieme di queste misure straordinarie dovrà essere comunicato all'Autorità per le comunicazioni che, se necessario per garantire continuità e prestazioni idonee del servizio di telefonia e di banda larga e per assicurare regole equilibrate tra i vari soggetti, potrà modificare o integrare di conseguenza il quadro regolamentare vigente.



Gestire i picchi di domanda

L'obiettivo è chiaro e precisato anche nella relazione illustrativa che accompagna la norma. Bisogna «supportare la crescita dei consumi e la gestione dei picchi di traffico generati dalla necessità di svolgere attività (smart working, e-learning) o di passare il proprio tempo in casa (informazione, comunicazione, intrattenimento, acquisti online) utilizzando la rete internet o i tradizionali servizi voce e dati».