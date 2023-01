Tlc alla prova del nuovo contratto con 100mila addetti all’anno da riqualificare

Ascolta la versione audio dell'articolo

Se c’è un settore su cui la tecnologia e l’innovazione hanno un impatto molto forte, questo è sicuramente quello delle telecomunicazioni dove da anni si osserva un importante lavoro delle aziende sui diversi elementi che riguardano le risorse umane: la razionalizzazione degli organici, la riqualificazione delle competenze delle persone e il turnover finalizzato a portare nelle aziende le competenze necessarie. Il quadro dell’occupazione è sicuramente un elemento che condizionerà le trattative per il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, dopo che alla fine dell’anno scorso è scaduto l’ultimo accordo di rinnovo.

I 100mila addetti da formare

Di qui al 2025, secondo l’ultimo rapporto Asstel, si prevede in media la formazione di oltre 100mila dipendenti all’anno della filiera con circa 4, 5 giornate per persona. Facendo un focus sulle attività di formazione messe in atto dagli Operatori Telco emerge che per le attività di upskilling e reskilling nel 2021 sono state coinvolte complessivamente 55.752 persone pari al 94% del totale lavoratori e che ciascuno di essi ha seguito complessivamente mediamente 12 giornate di formazione anche grazie agli strumenti e ai benefici messi a disposizione delle aziende (es. Fondo nuove competenze). Un dato quello del 2021 sostanzialmente allineato con il 2022. Con una differenza però: infatti se nel 2021, l’upskilling è stata la principale categoria di formazione realizzata dalle Telco, per il 2022 si prevede un aumento del numero di lavoratori coinvolti nelle iniziative di reskilling su nuove funzioni o su nuove attività. La fascia maggiormente coinvolta è quella tra i 41 e i 55 anni (70% degli addetti), mentre i lavoratori di età tra i 30 e i 40 anni e quelli con età maggiore di 55 anni sono abbastanza simili in termini di peso (rispettivamente 13% e 15%). Marginale, invece, la quota di persone under 30 coinvolti in queste attività (3%).



La mappatura delle 69 professionalità necessarie alla filiera

A questo proposito Asstel ha elaborato una mappatura delle 69 professionalità necessarie per lo sviluppo della filiera nel breve e medio periodo, includendo sia quelle che possono essere reperite attraverso processi di riconversione/riqualificazione dell’occupazione esistente, sia quelle che devono essere reperite sul mercato. Per individuarle sono stati considerati 5 fattori e cioè l’ambito e la tematica di riferimento, la metodologia formativa, la descrizione dei contenuti, la descrizione dei ruoli professionali e delle competenze associate e il lavoro a tendere.

L’andamento dell’occupazione

Negli ultimi 11 anni la filiera Tlc ha perso circa il 23,5% dei dipendenti e somministrati, pari a oltre 31.500 teste, secondo quanto emerge dal Rapporto sulla filiera delle telecomunicazioni del Politecnico di Milano. Considerando solo gli operatori Tlc, il calo è stato del 23,4% per un totale di 18mila teste. Confrontando con la dinamica degli altri paesi emerge come il calo in valore percentuale sia in linea con quanto accaduto in Germania (-23% per un totale però di 40.000 teste) e in Francia (-24% pari a 30.000 teste) mentre è stato più contenuto in Spagna (-15% per un totale di 10.000 teste). In Italia il settore ha una delle anzianità aziendali media più elevate, sebbene sia in leggera diminuzione grazie alle politiche messe in atto negli ultimi anni come dimostra la presenza di nuove persone in azienda, con una anzianità aziendale inferiore a 5 anni che cresce dal 12% al 20%. L’elevata anzianità aziendale richiede una riflessione considerando la necessità della Filiera di generare innovazione in un contesto sempre più competitivo (anche in relazione alle dinamiche delle Big Tech) e alle prospettive di sviluppo dei mercati digitali, anche in relazione alle nuove reti.



Lo scarso livello delle competenze digitali dell’Italia

Lo scenario italiano è “aggravato” dal livello medio di competenze digitali presenti nel nostro paese: secondo i dati DESI 2022, per quanto riguarda il capitale umano, l’Italia si colloca al 25 posto su 27 paesi della UE (stessa posizione rispetto al 2021). Il nostro paese è quart’ultimo in Europa per popolazione con competenze digitali di base (46%), contro una media UE del 54% e 18esima per competenze digitali avanzate (22,5%), contro una media UE del 26,5%. Inoltre, la quota di imprese che ha offerto formazione in ambito ICT ai propri dipendenti si ferma al 16%, contro una media europea del 20%. Siamo, inoltre, ultimi per quota di laureati in ambito ICT sul totale della popolazione con una laurea (1,4% rispetto a un valore UE del 3,9%). Per far fronte, almeno in parte, ad alcune di queste problematiche è stato sancito un accordo di collaborazione tra il Ministero dell'Istruzione e vari enti istituzionali per rafforzare il ruolo degli ITS Academy, strumento fondamentale per lo sviluppo delle competenze digitali in Italia, con una particolare attenzione agli ambiti del Cloud e della Cybersecurity.