Tlc, «Rete unica: Iliad pronta a contribuire per far avanzare il progetto in Italia» Intervista all’amministratore delegato di Iliad Italia, Benedetto Levi. «No a rallentamenti: la fibra arrivi il più rapidamente possibile nelle case». Al via l’offerta con il 5G incluso nel prezzo ed entro l’estate lo sbarco nel fisso di Andrea Biondi

Entro fine 2020 accesso al 5G per 1 miliardo di persone

Intervista all’amministratore delegato di Iliad Italia, Benedetto Levi. «No a rallentamenti: la fibra arrivi il più rapidamente possibile nelle case». Al via l’offerta con il 5G incluso nel prezzo ed entro l’estate lo sbarco nel fisso

4' di lettura

«Come Iliad, ma devo dire come intero settore delle Tlc, in Italia stiamo facendo tantissimo. E ancora di più dall’inizio della pandemia». Per Benedetto Levi, 32 anni, ceo di Iliad Italia, l’adesione all’invito della ministra dell’Innovazione Paola Pisano - che ha rivolto un appello alle compagnie telefoniche e digital (accettato da Tim, Vodafone, Wind Tre come da Iliad) per rendere gratuita a Natale la connettività in modo da facilitare le videochiamate - rappresenta la punta dell’iceberg. «Abbiamo...