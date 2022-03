Tlc, le semplificazioni disattese mettono a rischio i target Pnrr

Ascolta la versione audio dell'articolo

Finanziare innanzitutto. Poi però bisogna realizzare. Anche nel settore delle telecomunicazioni questo sembra il vero problema del Piano nazionale di ripresa e resilienza, perché gli operatori chiamati a investire nelle reti chiedono semplificazioni vere per chiudere i cantieri programmati.

Bocciata la deregulation dal 2018 a oggi

La principale associazione di settore e cinque tra le prime compagnie - operatori di rete fisse e mobili, fornitori di tecnologia e tower company - interpellati dal think tank I-Com Istituto per la competitività, bocciano la deregulation attuata dal 2018 a oggi con quattro provvedimenti: i decreti semplificazioni del 2018, 2020 e 2021 e il decreto legislativo 207/2021 che ha recepito il nuovo Codice Ue delle comunicazione elettroniche.

Delle 15 innovazioni normative tra rete fissa e mobile 9 registrano criticità

Lo studio, realizzato nell’ambito di Futur#Lab, il laboratorio sugli scenari delle tlc promosso da I-Com insieme a WindTre, si chiude con il bilancio netto di un insuccesso, perché delle 15 innovazioni complessive del quadro normativo analizzate, tra rete fissa e mobile, 9 presentano delle criticità, sono disapplicate o applicate a singhiozzo. Alle promesse dei vari decreti hanno fatto fin qui da contraltare - segnalano gli operatori - «la mancanza di armonizzazione a livello nazionale, criticità applicative legate a frequenti e diffuse violazioni dei termini normativamente previsti per il rilascio di nulla osta, pareri ed autorizzazioni, omissioni nella convocazione delle Conferenze di servizi e carenze partecipative (rispetto, in particolare ad Enac/Enav e Genio civile), forti ritardi nell’adozione delle ordinanze dichiarative del silenzio assenso e delle ordinanze di interruzione traffico ed occupazione suolo pubblico, ritrosie rispetto all’applicazione della disciplina sulle micro trincee (tecnica di scavo per la fibra ottica, ndr)». E all’elenco si aggiunge «l’ingiustificata ed illegittima applicazione, in spregio al divieto normativo vigente, di oneri ulteriori e diversi dal canone previsto» dalla legge 160 del 2019.

La strada (in salita) del Pnrr

Le gare miliardarie del Pnrr per la banda ultralarga fissa e mobile, quasi 6,2 miliardi, dovrebbero allineare l’Italia agli obiettivi europei di raggiungere entro il 2030 una connettività di almeno 1 gigabit al secondo per tutte le famiglie europee e la copertura 5G in tutte le aree popolate. «Ma appare di tutta evidenza che risulteranno con ogni probabilità irrealizzabili - sentenzia lo studio I-Com - senza una parallela opera di semplificazione e sburocratizzazione, che finora non ha raggiunto i risultati attesi nonostante gli sforzi profusi, da ultimo dall’attuale governo».

In particolare, per le reti fisse, sono 5 su 9 i provvedimenti gravati da problematiche ancora irrisolte, senza contare l’inapplicabilità della semplificazione relativa alla Scia, intesa come istanza unica, per l’efficacia normativa cessata il 30 giugno 2020.