Tltro, le banche europee hanno restituito 79 miliardi (per riaverli subito)

3' di lettura

Piccole, grandi manovre in vista per le banche europee. Giovedì la Bce ha infatti comunicato che alcune decine di esse hanno restituito in via anticipata poco più di 79 miliardi di euro che avevano ricevuto tra il settembre 2019 e i 12 mesi successivi con le prime cinque operazioni denominate Tltro III. Un acronimo questo che sta per Targeted Long-Term Refinancing Operations e indica appunto le particolari aste a tassi di favore e mirate alla concessione di prestiti alla clientela ideate dall’Eurotower...