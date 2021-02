Tnc e Alba scommettono sulla mini car elettrica di Filomena Greco

Il quadriciclo in versione off-road

Una storica azienda metalmeccanica dell’Albese e una start up che si incontrano nel nome della mobilità del futuro. TNC Group ha rilevato la start up Alba che ha ideato la due ruote a pedalata assistita Thok e-bikes. Ora dalla collaborazione tra le due aziende nasce Alba, quadriciclo leggero attualmente disponibile nella versione GC per l’utilizzo nei Golf club e nei villaggi turistici, ma il progetto prevede, oltre alle versioni off-road, nuove versioni street-legal, che saranno utilizzabili ad esempio nei centri storici delle città.

Alimentata da un motore elettrico trifase con una potenza di 3 kW, ricaricabile direttamente in casa senza necessità di attrezzare colonnine esterne, Alba ha un’autonomia fino a 60 chilometri ed è in grado di raggiungere una velocità massima di 50 Km/h. Una proposta ecologica, a basso impatto sia ambientale che acustico, e con un design accattivante grazie alla firma del designer Walter de Silva. «Abbiamo gli strumenti e la tecnologia utili ad ottenere importanti risultati nello sviluppo di una mobilità intelligente – sottolinea Giuseppe Bernocco, Presidente TCN Group – Alba, e prima ancora Thok, trattano un tema di estrema attualità, che diventa essenziale per un territorio come il nostro, con un patrimonio da tutelare». Alba sarà lanciata sul mercato nei prossimi mesi, anche se i primi esemplari sono già operativi in alcuni circoli, e sarà proprio la città di Alba ad ospitare il debutto del veicolo.

Le dotazioni tecniche posizionano il Golf Cart Alba in una fascia alta di mercato: sospensioni indipendenti per garantire un confort e una guidabilità pari ad un’autovettura, comandi al volante, recupero dell’energia in frenata, sistema frenante ad azionamento idraulico con freni a disco all’anteriore e freni a tamburo al posteriore, freno di stazionamento elettromagnetico ad inserimento automatico, infine equipaggiamenti di serie di alta gamma come il volante regolabile, la doppia presa usb e i fari a led.

