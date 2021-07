T.net, l’acceleratore europeo Eit Digital entra nella compagine azionaria

2' di lettura

Nuova compagine azionaria e maggiore capacità di innovare e competere nel mercato internazionale delle tecnologie digitali. T.net – Pmi innovativa fondata nel 2002 e specializzata in data protection, cybersecurity, Cloud, sensoristica IoT e trasformazione digitale di organizzazioni complesse (aziende e Pa) – accoglie tra i propri azionisti l'acceleratore europeo Eit Digital, leader nell'innovazione digitale.

Eit Digital, Organizzazione interna all’Istituto europeo per l'innovazione e la tecnologia (EIT), organismo indipendente dell’Unione europea, ha acquisito i 7% della Società con una valutazione pre-money di 7,08 milioni di euro, giudicando T.net «campione di innovazione per una forte Europa digitale».

Loading...

I primi rapporti fra T.net e l'acceleratore europeo risalgono già al 2018. Sempre nel 2021 inoltre, in parallelo con l'ingresso nella compagine azionaria, T.net è anche diventata partner di Eit Digital, andando quindi ad intrecciare doppiamente la propria strada con quella dell'organizzazione che guida la trasformazione digitale dell'Europa, divenuta appunto azionista e partner. Grazie al nuovo assetto, T.net potrà proseguire il suo percorso di crescita, valorizzando al meglio le sinergie dell'ecosistema paneuropeo di Eit Digital, costituito da oltre 200 tra le migliori società europee, Pmi, start-up, università eistituti di ricerca che collaborano in un contesto di “open innovation”.

«Avere Eit Digital come azionista e partner – ha dichiarato Francesco Mazzola, Ceo di T.net – ci dà un'ulteriore spinta verso nuove opportunità di crescita, sempre alla ricerca delle migliori tecnologie, per rendere T.net un player internazionale della trasformazione digitale, in grado di fornire il proprio contributo di innovazione, di servizi e di soluzioni per la crescita economica e una migliore qualità della vita. Il mondo IoT, delle Digital Cities,la Smart Agriculture, così come la data protection e la cybersecurity – ha concluso Mazzola – evolvono moltovelocemente, facendo nascere nuove opportunità che siamo pronti a cogliere».