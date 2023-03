Toblerone sposta produzione in Slovacchia: via il Cervino dal logo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Addio all’immagine della vetta del Cervino dalle confezioni del Toblerone, le barrette di cioccolato svizzere. Il motivo? Il proprietario statunitense del marchio, la Mondelez International, sta spostando parte della produzione in Slovacchia e deve modificare il logo per rispettare i parametri imposti dallo Swissness Act, la legge sulla “svizzerità” che tutela i prodotti della Confederazione. Lo riferisce il quotidiano Aargauer Zeitung, spiegando che l’azienda sta modificando il disegno per evitare richiami al Cervino.

Le modifiche a logo e descrizione

Nel 2022 Mondelez ha rivelato di essere intenzionata a delocalizzare una quota della sua produzione a Bratislava, la capitale della Slovacchia. Un piano che ha reso necessario il ritocco del disegno sulle confezioni,«modernizzato e semplificato» per raffigurare un’immagine più generica di montagna. Non è tutto. Sulle confezioni si leggerà ora «established in Switzerland» al posto di «of Switzerland», altro elemento che scongiura il rischio di contestazioni sull’identità nazionale del prodotto.

Lo Swissness act, approvato nel 2017, stabilisce che simboli nazionali e croci svizzere non possono essere utilizzati sulle confezioni dei prodotti che non soddisfano determinati criteri. Nel dettaglio, il testo stabilisce che tutti i prodotti alimentari «Swiss made» devono essere realizzati con l’80% di materie prime locali, soglia che sale al 100% quando si parla di latte e prodotti caseari. Anche il lavoro centrale nella fase produttiva deve avvenire nei confini della Confederazione, mentre sono previste eccezioni per le materie irreperibili in Svizzera come il cacao.