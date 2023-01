Tod's premiata a Piazza Affari, i ricavi 2022 battono le attese

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Tod's in rialzo dopo la pubblicazione dell’andamento del fatturato del 2022, risultato superiore alle attese del mercato.A Borsa chiusa la società di moda della famiglia Della Valle ha annunciato di avere chiuso il 2022 con ricavi superiori a 1 miliardo di euro, in crescita del 13,9% sul 2021 e superiori del 2,2% al consensus. Solamente nel quarto trimestre il giro d’affari è migliorato dell’8% (+7,5% a cambi costanti) a 282 milioni di euro. I ricavi del canale retail, pari a 212,9 milioni, sono risultati leggermente sopra il dato del quarto trimestre 2021, mentre i ricavi del canale wholesale, di 69,1 milioni, hanno registrato una crescita del 39,7%, stupendo gli analisti. A livello geografico, il business in Italia è cresciuto del 14,7%, in America del 19,5% e nel resto del mondo del 22,4%. La Cina, invece, ha registrato un ribasso del 15,2%, risentendo dei lock-down.

«I dati sono stati positivi e hanno evidenziato una buona ripresa del brand Tod’s e dei prodotti di pelletteria e accessori, in particolare», hanno commentato gli analisti di Intermonte, che però consigliano ancora cautela (target price a 32,2 euro, inferiore ai corsi di Borsa). «Come outlook sul 2023, il management, citando un ottimo inizio di stagione nei negozi e la solidità del portafoglio ordini, si dichiara molto fiducioso per quanto riguarda i risultati del gruppo», hanno sottolineato gli esperti, rinviando al 13 marzo nuove prese di posizioni sul giudizio. In quella data l'azienda marchigiana fornirà indicazioni più precise sulla strategia di rilancio, in occasione della pubblicazione dei conti del 2022. Ad ogni modo per Intermonte è possibile che sia ritoccato al rialzo del 5% il consensus sui ricavi del 2023, che dovrebbero migliorare a 1,1 miliardi di euro.

Loading...

Anche Equita raccomanda cautela (Hold) e consiglia di aspettare il 13 marzo. Gli analisti della sim hanno però ritoccato del 2% il target di prezzo a 31,3 (sotto gli attuali prezzi) dopo i numeri sui ricavi 2022 superiori alle attese. «Alziamo le stime sul fatturato 2023 del 3%, grazie alla base 2022 leggermente più alta e a una migliore crescita organica (+12%), mitigata dall’andamento dei cambi (-1,5%)», hanno spiegato gli esperti, indicando che per adesso la previsione sull’ebit del 2022 è stata confermata a 54 milioni, livello superiore al consensus di 46 milioni. «In attesa anche di maggiori chiarimenti sulla strategia in atto, confermiamo anche le stime sull’ebit del 2023 a 73 milioni», hanno inoltre aggiunto. Anche gli esperti di Intesa Sanpaolo hanno apprezzato la performance del fatturato del 2022 e ammettono una possibile revisione al rialzo delle stime del 2023, quando l'azienda potrebbe beneficiare anche della ripartenza dello shopping in Cina. Tuttavia gli analisti di Intesa continuano a confermare il giudizio di ‘Hold’ dal momento che rimane bassa la visibilità su un potenziale rialzo della profittabilità. Nell’ultima conference call il management stesso aveva indicato che i margini nel breve periodo avrebbero risentito della politica di investimenti per il rilancio del brand.