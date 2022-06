Tod’s e Colnago firmano una bicicletta high tech che interpreta lo stile di vita italiano

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

In occasione del Salone del Mobile 2022, che si apre oggi insieme al Fuorisalone (anche se preview ed eventi sono in corso già da qualche giorno), Tod’s parte dal suo core business, ma si apre anche al design. O meglio: conferma il legame tra la creatività che anima la moda e quella alla base del design italiano, che comprende mobili e complementi d’arredo, ma anche oggetti usati nella vita quotidiana, in casa e all’aperto, come le biciclette.

Lo spunto per la Tod’s T Bike

Tod’s presenta una Special Edition di due suoi iconici prodotti di design: la sneaker Tod's Tabs, sempre riconoscibile per l'uso dei gommini sul tallone, e il wind-breaker bicolore con la tasca in cuoio goffrato T-Lion. Per la stagione estiva in corso, i due prodotti sono declinati in nuove combinazioni di colori e di pellami: per le sneakers, morbida pelle monocolore bianca o cuoio e inserti in pelle e camoscio in toni a contrasto; per i wind-breaker, nylon azzurro, tabacco, blu e kaki, con dettagli e applicazioni in cuoio. È per celebrare questa limited edition che è stata prodotta la Tod's T Bike, una bicicletta ad altissima tecnologia, in fibra di carbonio, ideata in collaborazione con Colnago, storica azienda lombarda specializzata in due ruote .

Produzione limitata

Nei colori racing green e arancio cuoio, la Tod's T Bike sarà disponibile in una serie limitata di 70 esemplari unici. La Tod's T Bike sarà presentata in anteprima a Milano durante il Salone del Mobile, con un evento speciale in programma oggi, e sarà disponibile in pre-order a partire dal 13 giugno sul sito ufficiale del marchi e in una selezione di boutique monomarca worldwide. Esclusivamente nella boutique Tod's di Milano Montenapoleone la collezione potrà essere acquistata anche con cryptocurrency Bitcoin, formula di pagamento che potrà essere utilizzata anche per l'acquisto online della T Bike in Europa.