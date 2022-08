Tod’s verso il delisting e il titolo supera il prezzo dell'Opa Della Valle

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Per la maison del lusso Tod's si prepara un futuro lontano da Piazza Affari. Prima dell’apertura dei mercati, infatti, Della Valle (di concerto con i francesi di Lvmh) ha lanciato l’opa finalizzata al delisting, offrendo agli investitori 40 euro ad azione (per un esborso totale di poco più di 338 milioni). Il titolo in Borsa non solo si è subito allineato ma si è portato leggermente sopra la soglia a quota 40,3 euro ad azione, toccando un massimo di 40,8 euro, segno che il mercato non esclude del tutto anche un possibile ritocco dell’offerta. Il prezzo dell’opa incorpora un premio del 25,94% rispetto alla media dell’ultimo mese, che cala al 5,79% sui sei mesi ed è negativo per il 10,67% nei confronti del valore ponderato nell’ultimo anno.

Opa non è una sorpresa per gli analisti

La decisione del delisting, sottolineano gli analisti di Equita, è motivata dai Della Valle con la volontà di investire per il rilancio del gruppo, con un obiettivo di medio-lungo termine non compatibile con la pressione sui risultati di breve termine impressa dal mercato. Quanto ai valori in campo, «il prezzo offerto, pari al prezzo di Ipo di settembre 2000», corrisponde a «un multiplo di 25x-20x P/E23-24 sulle nostre stime, che però ancora non riflettevano il rallentamento delle vendite atteso nel secondo trimestre e il recente deterioramento dello scenario macro». Il prezzo di offerta, spiegano invece gli esperti di Banca Akros, «è allineato al nostro target price e incorpora un premio del 20,37% rispetto al prezzo di chiusura di ieri», ricordando come il consensus del mercato sul target price di Tod’s fosse sui 38,8 euro per azione. «L'offerta non è una sorpresa» sintetizzano da Akros, che alza il giudizio a “buy” da “neutral”.