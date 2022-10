Tod’s, l’Opa della famiglia Della Valle resta sotto la soglia del 90%

Sullo stesso tenore il commento degli analisti di Intesa Sanpaolo che hanno sul titolo un rating neutral e stimano per il gruppo un margine operativo lordo per l’esercizio in corso di 182,4 milioni a fronte di un fatturato stimato a 957 milioni di euro.

L’addio alla Borsa

L’annuncio era arrivato a inizio agosto. La Famiglia Della Valle aveva comunicato di voler «fare un grande investimento nel gruppo Tod’s per accelerarne lo sviluppo» con l’obiettivo di valorizzare i singoli marchi posseduti dalla società, «dando loro una forte visibilità individuale e una grande autonomia operativa». La nota proseguiva: «Il perseguimento di questi obiettivi di medio e lungo periodo sarebbe meno agevole mantenendo lo status di società quotata, stanti le limitazioni derivanti dalla necessità di riportare risultati soggetti a verifiche di breve periodo».

Il periodo d’altra parte, resta complesso a livello di congiuntura economica e, come ha dimostrato Kering, il lusso potrebbe non essere immune dagli effetti di un’inflazione alta e un’economia in recessione. La tempistica, quindi, sarebbe adatta per il delisting del gruppo di Brancadoro. Tanto più che, secondo gli accordi presi con il patron di Lvmh Bernard Arnault, nel caso in cui la famiglia Della Valle volesse cedere a terzi le proprie quote, il diritto a fare quella che in gergo di definisce “la prima offerta” sarebbe proprio dell’imprenditore del lusso francese. Nel patto parasociale stipulato tra i due, infatti, ci sono le classiche clausole di “put & call”. Ma prima di guardare oltre resta da capire cosa deciderà di fare la famiglia Della Valle per chiudere la partita dell’Opa e del delisting.