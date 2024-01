Tod’s, la materia torna protagonista e l’artigianalità diventa stile di vita

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

In attesa della prima collezione disegnata da Matteo Tamburini – direttore creativo di Tod’s da poco più di un mese –, debutto che avverrà alla settimana della moda donna di febbraio, a Villa Necchi è stata presentata la collezione uomo per il prossimo autunno-inverno e fin dal nome («Materia») si capisce quale sia stato il focus, il punto di partenza. Materiali pregiati e nobili e per questo capaci, nelle mani di artigiani pellettieri, filatori, tagliatori e – naturalmente – grazie agli spunti creativi, di evolversi, dando un contributo essenziale a un nuovo modo di concepire lo stile maschile.

Tod’s, la collezione per l’AI 24-25 Photogallery21 foto Visualizza

«Matteo sta lavorando giorno e notte e la collezione donna, come facciamo da diverse stagioni, sarà presentata con una sfilata – ha racconta Diego Della Valle, fondatore, ceo e presidente del gruppo Tod’s –. In questi giorni è giusto però concentrarsi sulla parte uomo e in particolare sull’abbigliamento, che avrà sempre più spazio nelle collezioni e nei negozi Tod’s. Siamo riusciti a trasferire dalla pelletteria all’abbigliamento i tratti artigianali e di stile che ci caratterizzano da sempre e che per tutti i marchi del gruppo sono ormai un vero e proprio lifestyle. O meglio: uno stile di vita autenticamente italiano».

Loading...

Tra le novità, il Bomber Pashmy, in «pelle morbida come una pashmina di cashmere». E lo stivaletto Tod’s W.G., presentato in montone, prendendo ispirazione dal mondo aviator e dallo sci. Il Bubble Gommino – versione del famoso mocassino – riprende le texture preziose del ready-to-wear e le nuove urban sneaker riprendono invece i codici della selleria, unendo il design sportivo alle pelli più pregiate. Completa la collezione la borsa Di Bag che si veste di varianti preziose, dalla pelle martellata al montone, nei toni della vacchetta e del nero. Una borsa resa famosa da una donna, Diana Spencer, e forse fin da allora desiderata anche dagli uomini, che ora la possono avere in versioni dedicate a loro, che questa volta – c’è da scommettere – scateneranno il desiderio delle donne, in una serena e giocosa era di labili confini tra codici maschili e femminili.