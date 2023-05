Tod’s porta nel mondo l’artigianalità (anche) con una mostra fotografica

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo il “passaggio” a Milano in occasione della settimana del design, The Art of Craftmanship, la mostra di Tod’s che celebra la tradizione dell’artigianalità e il saper fare italiano, diventa itinerante e viaggerà nel mondo nel corso del 2023.

Dall’incontro tra la creatività del fotografo Tim Walker e la tradizione artigianale di Tod’s è nato un racconto, fatto di immagini e video, che ripercorre in modo ironico e surreale le fasi di creazione delle icone del brand, dalla Di Bag al mocassino Gommino. Con un linguaggio contemporaneo l’artista gioca sul doppio registro degli oggetti realizzati e degli strumenti che accompagnano e rappresentano i passaggi artigianali più importanti: il taglio della pelle, la cucitura, la spazzolatura. Il fatto a mano e l’eccellenza del made in Italy sono da sempre i valori fondanti dell’universo Tod’s: «Il lifestyle italiano e la grande qualità artigianale sono valori fondamentali per noi – conferma Diego Della Valle, presidente e ad del gruppo Tod’s –. Farli raccontare a Tim Walker ci permette di trasmettere questi valori anche al mondo dei giovani parlando il loro linguaggio». In The Art of Craftsmanship, ogni immagine racconta una storia di qualità e di tradizione, ricordando che dietro a ogni prodotto ci sono le mani di chi lo crea. «In questo nostro mondo sempre più digitale, dove gran parte degli oggetti che ci circondano sono realizzati su scala industriale da macchine, l’artigianalità diventa ogni giorno un bene più prezioso – sottolinea Tim Walker –. Le persone incontrate in azienda sono state la reale fonte di ispirazione».

In ogni immagine risuona un messaggio di arte e bellezza, di sapienza e di lavoro ben fatto, valori di cui Tod’s si fa portavoce, perché (anche) questa è sostenibilità sociale. Una dimensione, questa, in cui Tod’s eccelle, come dimostrato dal suo alto posizionamento nella lista dei Leader della sostenibilità 2023 Sole 24 Ore-Statista.