Tod's scatta a Piazza Affari, vendite migliori delle attese nel terzo trimestre

(Alessandro Serrano' / AGF)

I trend del periodo luglio-settembre mostrano un rallentamento del calo su base annua. Bene il canale wholesale, segnali «incoraggianti» dal retail

2' di lettura

Boom di acquisti su Tod's a Piazza Affari dopo i numeri sulle vendite del terzo trimestre. Nei primi nove mesi del 2020 infatti il gruppo Tod's ha riportato un fatturato pari a 452,6 milioni in calo del 33,2% (-33% a cambi costanti) su base annua, ma nel solo terzo trimestre i ricavi sono stati pari a 195,7 milioni, con una diminuzione contenuta al 12,3% annuo, «in forte miglioramento» rispetto ai trimestri precedenti. Gli analisti del Credit Suisse hanno alzato il target price a 20 euro da 19 euro, migliorando anche le stime sulle vendite del 2020 grazie al trend evidenziato nel terzo trimestre. La perdita operativa per l'intero anno è stimata intorno agli 89 milioni, mentre le vendite organiche per il 2021-22 sono state aumentate marginalmente dell'1%.

Il miglioramento del terzo trimestre, sottolineano gli analisti, è legato principalmente dalle vendite all'ingrosso ritornate stabili. Sono «incoraggianti» anche i segnali delle vendite al dettaglio, con le vendite in Cina che crescono a doppia cifra, anche se non meglio dei competitor. Per il quarto trimestre le vendite organiche sono stimate in calo del 18%, con un inizio del 2021 in recupero «modesto». Tornando ai numeri del trimestre, anche per Equita il fatturato da 196 milioni è decisamente superiore alle attese, dato che il consensus era di 166 milioni. «La sorpresa viene principalmente dal wholesale, grazie a posticipi di consegne dal secondo trimestre sia per ritardi di produzione legati al lockdown che per prudenza rispetto agli incassi», scrivono nella nota. Anche il retail però ha sorpreso in positivo, trainato dalla Cina e dall'online. Nel mese di ottobre, poi, i manager hanno confermato un ulteriore miglioramento per Cina, Corea e Giappone, mentre Europa e Usa sono ancora in difficoltà. Al momento in Europa (1/3 della rete) circa il 50% dei negozi sono chiusi, con forti cali di traffico comunque in quelli aperti. Nonostante la sorpresa sul terzo trimestre, però, Equita taglia le stime di fatturato 2020 dell'11% con maggiore prudenza sulla fine dell'anno (-15% annuo), con impatti progressivamente più contenuti sugli anni successivi (2021/22 a -10/-7%). Il target è confermato a 16 euro.

Loading...

(Il Sole 24 Ore Radiocor)