Tod's soffre in Borsa dopo un primo semestre sotto le attese

I numeri con l'impatto della pandemia, tra chiusure di negozi e stop alla produzione. Focus sull'ecommerce. Per Della Valle primi segnali incoraggianti, soprattutto dalla Cina

I conti semestrali penalizzano Tod's a Piazza Affari, dove i titoli della società registrano la peggiore prestazione dell'intero listino milanese . Nei primi sei mesi dell'anno, Tod's ha registrato ricavi pari a 256,9 milioni, in calo del 43,5% rispetto al primo semestre 2019. l'ebitda adjusted è stato pari a 12,3 milioni mentre l'ebit adjusted è risultato pari a -64,1 milioni. Il risultato netto e' risultato in rosso per 80,6 milioni. Per Diego Della Valle, presidente e amministratore delegato del gruppo, «di fronte ad una situazione di crisi mai vista in passato, il primo pensiero del gruppo è stato proteggere la salute dei dipendenti e dei clienti, con la chiusura dei negozi e l'interruzione delle attività produttive».

Della Valle: "Vediamo segnali di ripresa incoraggianti"

Il gruppo, ha proseguito, si è concentrato ancora di più «sul canale e-commerce, che sta crescendo molto bene, ci sta dando ottimi risultati e ci permette di raggiungere anche molti nuovi clienti. Nelle ultime settimane stiamo vedendo incoraggianti segnali di ripresa, in particolare in Cina - ha sottolineato - dove stiamo registrando tassi di crescita a doppia cifra mentre l'Europa e le Americhe restano deboli, fortemente penalizzate dall'assenza di turisti». I risultati del corrente esercizio, ha aggiunto Della Valle, «saranno quindi inevitabilmente influenzati dalla pandemia, anche se è ancora prematuro dare indicazioni quantitative, data l'incertezza sull'evoluzione della situazione. Siamo già proiettati al 2021, seguendo il nostro piano strategico di medio termine, mantenendo una rigida politica di attenzione ai costi e di efficientamento, che ci sta dando buoni risultati. Per il resto, siamo convinti che il nostro gruppo abbia tutte le caratteristiche e gli strumenti necessari per superare questa eccezionale crisi e tornare a crescere». I dati del primo semestre sono «sotto le attese» secondo gli analisti di Equita, che per il 2020 e il 2021 ha tagliato le stime di fatturato del 6-7% e quelle sull'ebit di oltre il 10%.

