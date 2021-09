Tod’s torna a crescere (+55%), forte recupero degli indici di redditività

2' di lettura

La lepre del gruppo Tod’s, la maison Roger Vivier, ha ripreso a correre e, come era accaduto per dieci anni prima dello scoppio della pandemia, ha dato un forte contributo al fatturato di gruppo. Ma nel primo semestre 2021 e in particolare nel secondo trimestre, il rimbalzo c’è stato per tutti i marchi, a partire da quello che dà il nome al gruppo. Tod’s, complice l’ottimo andamento del core business di pelletteria e scarpe, ha chiuso il primo semestre a 188 milioni a cambi correnti (+50,9%) e 192...