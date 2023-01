Tod’s, un ritratto italiano moderno e artigianale

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

È un ritratto tutto italiano che muove da un heritage forte verso uno stile contemporaneo. Senza indulgere in troppe nostalgie. La collezione autunno-inverno 2023-24 di Tod’s, presentata come da tradizione a Villa Necchi Campiglio in un’atmosfera sofisticata e insieme dégagé, rappresenta una nuova tappa del marchio nel percorso alla riscoperta dello stile italiano.

Tod's, la collezione AI 23-24 Photogallery25 foto Visualizza

Un percorso che il direttore creativo Walter Chiapponi, in carica dall’autunno 2019, ha intrapreso rimanendo fedele ai valori fondanti del brand e all’artigianalità che contraddistingue il made in Italy nel mondo. Ma anche mantenendosi ben calato in una realtà che non parla certo al passato: il guardaroba è urbano, funzionale, elegante.

Loading...

Tra i capi chiave della collezione c’è la Tod’s Pash Jacket: impiega pellami pregiati che vengono lavorati in modo artigianale nei laboratori dell’azienda, con spazzolature, lucidature, spalmature e cerature che enfatizzano e danno tridimensionalità alla materia. Le calzature si inseriscono nel medesimo solco: tornano forme tradizionali – allacciate e stivaletti – in pelle marrone o nera e suola impunturata, ma anche scarpe più informali dalla forma bombata con fondo in gomma. Tra gli accessori recupera un ruolo da protagonista la cintura: spicca la Greca Belt, in tessuto elastico e colorato o a righe, con la chiusura in cuoio senza fibbia in metallo. Il 2022 è stato un anno di crescita per i ricavi del Gruppo Tod’s: il fatturato consolidato nei primi nove mesi è stato 724,9 milioni, in aumento del 16,4% (+13% a cambi costanti) rispetto allo stesso periodo del 2021.