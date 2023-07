Tod’s, Walter Chiapponi lascia la direzione creativa dopo quattro anni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo quattro anni, Tod’s ha annunciato che Walter Chiapponi, 45 anni, direttore creativo del marchio del gruppo marchigiano, lascerà il suo ruolo. Lo annuncia un comunicato congiunto di Tod’s Spa e del creativo, che ha confermato i rumor pubblicati nella mattinata di mercoledì da Wwd. L’ultima collezione firmata Chiapponi sarà presentata durante la settimana della moda milanese, il prossimo 22 settembre. La nuova direzione creativa verrà annunciata «nel corso dei prossimi mesi», scrive la società. Diego Della Valle, presidente e amministratore delegato del gruppo, ringrazia nella nota Chiapponi per il percorso fatto assieme e per l’impegno condiviso.

«Dedizione, amore ed energia. Così voglio ringraziare e salutare Tod’s, a partire da un team stile davvero speciale, che per quattro anni ha sostenuto la mia visione e contribuito a questo bellissimo percorso con delicatezza, attenzione, passione e fiducia - ha commentato Chiapponi -. Un’esperienza straordinaria, umana e creativa, fatta di coraggio e tempra, cammino e sostegno, soprattutto nei momenti più delicati della mia vita. Ringrazio in particolar modo Diego e Andrea Della Valle che hanno creduto in me.Grazie per il coraggio, l’umanità e la libertà per esprimere con Tod’s la migliore versione di me in anni intensi come questi».

«Ringraziamo Walter per il cammino che abbiamo fatto insieme, e per l’impegno che abbiamo condiviso. Come Walter, anche noi ricorderemo nel modo migliore questa esperienza e cogliamo l’occasione per ringraziare tutte le persone dell’ufficio stile che lavorano con grande competenza e attaccamento al marchio e all’azienda, portando eccellenti risultati», nota Diego Della Valle, presidente e ad del gruppo Tod’s.

Dopo gli studi di arte, Walter Chiapponi ha vissuto a Parigi e poi ha studiato moda a Milano, all’Istituto Europeo di Design. Nel 2005 la nomina a design director dell’ufficio stile di Givenchy dopo la nomina di Riccardo Tisci. Dopo un periodo passato da Gucci, è ornato a Milano per lavorare da Valentino e da Miu Miu, per poi approdare da Bottega Veneta, dove era capo dell’ufficio stile sotto la direzione di Tomas Maier prima e di Daniel Lee poi. Era stato nominato direttore creativo di Tod’s nell’ottobre 2019.

Il gruppo Tod’s controlla, oltre al marchio eponimo, Fay, Hogan e Roger Vivier. Ha chiuso il 2022 con ricavi per 1,01 miliardi di euro, +13,9% rispetto all’anno precedente. L’annuncio relativo all’addio di Chiapponi è stato fatto a borse chiuse, essendo il titolo quotato a Milano.