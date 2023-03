Todd Field (Tár)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Regista sottovalutato da molti, ma non dagli Oscar, Todd Field raggiunge la nomination al miglior regista con la sua terza prova dietro la macchina da presa, dopo “In the Bedroom” e “Little Field”, due bei film che avevano già ricevuto alcune nomination.

Con “Tár” ha firmato il lavoro più ambizioso e complesso della sua carriera, dimostrando un controllo registico non indifferente sia sui tempi di montaggio sia nella gestione degli attori. La statuetta è praticamente impossibile ma essere nella cinquina è un bel traguardo