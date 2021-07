Togethair (Specchiasol) entra in Naturalia Tantum

1' di lettura

Nuova acquisizione per Naturalia Tantum, società attiva nel mercato della cosmetica e integrazione naturale, che ha stretto un nuovo accordo per l’acquisizione del 100% di Togethair, divisione di Specchiasol che si occupa di colorazione e haircare per i saloni professionali.



Promotori del progetto sono Assietta Private Equity, operatore attivo nell’investimento al fianco di piccole eccellenze italiane, e Paolo Colonna, investitore con oltre 30 anni di esperienza nella costruzione di poli industriali. Sono presenti nel capitale anche Istituto Atesino di Sviluppo e i fondatori delle aziende partecipanti al gruppo che hanno reinvestito nel progetto.

L’acquisizione ha l'obiettivo di ampliare ulteriormente il portfolio prodotti di Naturalia e rafforzare la presenza nel canale professionale già presieduto da Effegilab per quanto riguardo il mondo dei trattamenti estetici (medical spa e centri estetici), oltre alle sinergie produttive e alle competenze nel mondo del naturale.

Importante, fanno sapere dall’azienda, è anche il potenziale di espansione all’estero in sinergia con gli altri marchi del gruppo: Sanecovit, specializzato in cosmetici e detergenti per i grandi retail; Bioearth, dedicato a cosmetici e integratori per erboristerie e farmacie; Effegilab, specializzata in cosmetici per hotel di alta gamma e Spa e integratori alimentari; e Di-Va che si occupa di commercializzazione nel canale farmaceutico di prodotti cosmetici e integratori sia a marchio proprio sia a marchio di terzi.

Con l’ingresso di Togethair, il cui fatturato supera i 3 milioni di euro, di cui oltre il 70% all’estero in più di 15 Paesi - principalmente Francia, Corea ed Europa dell’Est -, il gruppo supererà i 35 milioni di euro fatturato per il 2021.