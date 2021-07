Tokio: Longo Borghini, Giuffrida e Zanni bronzo in ciclismo, judo e pesi

Delusione nel nuoto

«È un’occasione sprecata: non lo definirei un flop, ma con il tempo di vittoria si poteva tranquillamente fare». Queste le parole di Gabriele Detti dopo il sesto posto nella finale dei 400 stile libero nel quale puntava al podio. «Non cerco scusanti - ha detto parlando a bordovasca a RaiSport - ma questo è stato un anno davvero strano: tanti stop, le Olimpiadi si fanno, non si fanno...Forse mi ero disabituato alle gare. Ma qualcosa ho sbagliato, ora cercherò di capire e resettare». La vittoria a sopresa è andata al tunisino del 2002 Ahmed Hafnaoui con 3’43”36. Felice tutto sommato Alberto Rezzetti: «Fino allo scorso anno non pensavo nemmeno di essere qui, sono felice di aver fatto la finale olimpica nei 400 che neanche facevo. Speravo di poter fare meglio, ma sono soddisfatto lo stesso. Si poteva anche fare un bel colpo ma non è facile, in una gara così serve anche più esperienza. Devo maturare un po’ anche a livello mentale. Nei 400 posso migliorare in tutti gli stili, limare qualcosa». Razzetti, come al solito per lui, ha perso contatto con gli avversari nella frazione a dorso, recuperando a rana e stile libero. Nella finale ha fatto segnare il tempo di 4’11’’32. Se avesse confermato il crono con cui si è qualificato in finale Rezzetti (4’09’91) avrebbe vinto la medaglie d’argento. Ilaria Bianchi ed Elena Di Liddo di sono classificate ottava e settima nelle rispettive semifinali dei 100 farfalla. Ottime notizie invece per la finale di domani dei 100 rana maschili in cui Nicolò Martinenghi è entrato con il terzo tempo.

Nella gara dei 100 rana, squalificata la sedicenne Benedetta Pilato, che era tra le favorite per una medaglia.

Basket

Bella vittoria della Nazionale di basket maschile guidata da Meo Sacchetti. Doipo aver inseguito praticamente per tutto il match l’Italbasket guidata i campo da Danilo Gallinari (18 punti), Nico Mannion (10) e uno straodrinario Fontecchio autore di 20 punti, supera la Germania per 92 a 82 e si prepara nel migliore dei modi alla doppia sfida all’Australia e alla Nigeria.Mercoledì prossimo, 28 luglio, alle ore 17.20 giapponesi (le 10.20 italiane) il quintetto allenato da Meo Sacchetti sfiderà l’Australia.«È stata una partita un po’ strana, ma alla fine la conclusione è che questa squadra ha un carattere importante - ha commentato il ct Meo Sacchetti - Potremo anche perdere delle partite ma ce le giocheremo sempre fino alla fine». Niccolò Melli, “da capitano”, ha detto che vincere la prima partita alle Olimpiadi «è una sensazione stupenda, anche perché siamo venuti fuori alla distanza e abbiamo vinto una partita bellissima: sono fiero di essere capitano di questa squadra».



Volley femminile

Ottimo esordio per la nazionale italiana di pallavolo femminile al torneo olimpico di Tokyo 2020: il sestetto allenato da Davide Mazzanti ha sconfitto la Russia 3-0 (25-23, 25-19, 25-14). Bene Paola Egonu che ha realizzato 18 punti come e Caterina Bosetti che ha mezzo 12 palloni a terra. Martedì prossimo, 27 luglio, alle ore 16.25 giapponesi (le 9.25 italiane) l’Italia giocherà contro la Turchia.

Tiro a volo

L’azzurra Diana Bacosi, campionessa olimpica a Rio 2016, ha realizzato 75/75 nelle eliminatorie dello Skeet, specialità olimpica del tiro a volo. Come l’azzurra ha fatto solo la cinese Wei Meng, mentre l’altra italiana Chiara Cainero, oro olimpico a Pechino 2008, ha chiuso con 67/75 ed è attualmente 24/a. La finale dello skeet donne di Tokyo 2020 è in programma domani, così come quella degli uomini. Per l’Italia, in quest’ultima prova, spareranno nelle eliminatorie il campione olimpico in carica Gabriele Rossetti e il vicecampione del mondo Tammaro Cassandro.