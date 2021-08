Tokyo 2020, Paltrinieri bronzo nella maratona acque libere e Rizza argento nella canoa

Jacobs liquida le polemiche

«Visto che abbiamo fatto grandi cose, sognamo anche per domani», ha dichiarato Marcell Jacobs, dopo la qualificazione. «Ho sentito l’amore di tutti dall’Italia. Seguiteci anche domani». Quanto alla prova che ha portato il quartetto in finale, Jacobs ha detto che si tratta di «un gruppo super unito, lavoriamo insieme da tanti anni e ci eravamo preparati per conquistare la finale». Quanto alle polemiche Jacobs le ha liquidate così: «Le polemiche non mi toccano assolutamente, neanche gli rispondo perché gli darei soltanto importanza. So che sono arrivato qui facendo tanti sacrifici, tanto lavoro, sconfitte e delusioni. Mi sono sempre rialzato e rimboccato le maniche. Sono arrivato fin qui solo con il duro lavoro, quindi non mi tocca assolutamente».

Nessun trasferimento negli Usa. «Con il fatto che sto riallacciando i rapporti con mio padre si può pensare che passarci un po’ di tempo possa aiutare ma non ho nessuna intenzione di andarci a vivere». E per le polemiche sulle scarpe che avrebbero aiutato le prestazioni degli atleti.? «Ogni marchio ha praticamente le scarpe che sono identiche l’una all’altra. Io ho fatto apposta dei test, quando mi hanno mandato queste scarpe, sui 60-70 metri, con queste scarpe nuove e quelle vecchie ed è più una sensazione che la scarpa in sè, perchè dai dati non abbiamo visto nessuna grande differenza. Le velocità, le ampiezze e le frequenze sono quelle, è più di come riesci ad adattarti alla scarpa»

Lotta

Frank Chamizo è in semifinale nella prova di lotta libera 74 chili. Ai quarti ha superato in un incontro molto nervoso Turan Bayramov (Azerbaigian) per 3 a 1. Negli ottavi di finale invece ha superato per 5 a 1 il georgiano Avtandil Kentchadze.

Karate



Viviana Bottaro è nella finale per il bronzo del kata del programma olimpico del karate. In una delle due finali per il terzo posto, l’azzurra sfiderà l’americana Sakura Kokumai.