Tokyo 2020: Pellegrini, Gallinari e Nibali nel podio social degli atleti italiani

Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 la medaglia d’oro va a Federica Pellegrini (nuoto), quella d’argento a Danilo Gallinari (basket Usa) e il bronzo a Vincenzo Nibali (ciclismo). Un podio con atleti di differenti discipline non si è mai visto. Ma dato che nell’ultimo anno e mezzo, causa pandemia , si compete nello sport probabilmente più attraverso i media che dal vivo, ecco allora la classifica social degli atleti italiani più seguiti e in gara ai Giochi olimpici. Sono i dati tratti per Il Sole-24 Ore dall’Osservatorio Digitale che, oltre ad aver stilato il podio social per numero complessivo di follower, ha stilato anche la classifica degli atleti più seguiti su Instagram, Facebook e Twitter. Ma andiamo nel dettaglio.

I Giochi olimpici più digital di sempre

Che i Giochi olimpici di Tokyo 2020 fossero i più digital della storia lo sapevamo da tempo. Il Covid e l’impossibilità di avere gli spalti pieni e di essere vicini alle competizioni, anche analogicamente parlando, hanno però moltiplicato l'esigenza di tanti appassionati di seguirle attraverso gli strumenti digitali e di social media marketing in particolare.

Tutte le Federazioni e gli atleti sono dotati da tempo di canali, account e fan page per comunicare e colloquiare con il grande pubblico e adesso, in occasione della 32°edizione dei Giochi olimpici, abbiamo analizzato le attività degli atleti italiani qualificati al grande evento. «L’analisi ha potuto rilevare esclusivamente il numero di follower - premette Sandro Giorgetti direttore dell'Osservatorio Digitale - in quanto molti atleti, in particolare su Instagram non hanno un account business e dunque non sono tracciabili le performance relative. Tuttavia non sorprende il fatto che tutti hanno un account Instagram mentre alcuni trascurano Facebook e altri Twitter; molto meno è la presenza su Youtube e TikTok».



LE MEDAGLIE OLIMPICHE SUI SOCIAL

Il podio per numero complessivo di follower

Per numero complessivo di follower la medaglia d’oro va a Federica Pellegrini, alla sua quinta olimpiade. La nuotatrice veneta vanta oltre 2 milioni di seguaci sommando Instagram e Twitter visto che su Facebook è presente soltanto con il suo fan club che in ogni caso ha 267mila follower (non conteggiato nella tabella sopra riportata). Medaglia d’argento al cestista Danilo Gallinari che, forte della sua lunga carriera nell’Nba, supera 1 milione e mezzo di follower. Una quota che sta raggiungendo anche la medaglia di bronzo dei social (quasi 1,5 milioni), Vincenzo Nibali, reduce da Giro d’Italia e Tour de France, alla sua quarta olimpiade. A seguire poi Ivan Zaytsev, lo zar della pallavolo italiana, anche lui sopra il milione di follower (1,3 milioni), seguito dai tennisti Fabio Fognini (860mila) e Camila Giorgi (790mila). Sorprendente Niccolò Mannion, classe 2001 alla sua prima stagione in Nba e già con 560mila tifosi social complessivi al seguito.



Il podio su Facebook

Con la Pellegrini, come già detto, fuori dalla competizione su Facebook, la medaglia d'oro è al collo di Nibali che conta 459mila fan, poco più di Gallinari (433mila), argento e di Zaytsev (427mila) che sale sul gradino più basso del podio. Davvero notevole il numero di seguaci di Camila Giorgi (397mila) che, nonostante non vanti importanti successi come tennista, è seguitissima sui social, dove è sua abitudine postare foto più stile modella che da sportiva.

Il podio su Instagram

Qui la Federica nazionale straccia tutti gli avversari. Con 1 milione e 300mila follower “kikkafede88” (questo il suo nick name) intrattiene i suoi tifosi con foto e stories della sua attività sportiva, ma anche privata e da qualche anno di personaggio televisivo che ovviamente lha fatta conoscere a un pubblico più largo di quanto già avesse. Zaytsev sale ancora di un scalino, posizionandosi al secondo posto con 785mila follower, mentre è Fognini che conquista la medaglia di bronzo con 584mila seguaci. Da sottolineare i 490mila follower di Frank Chamizo (lottatore cubano naturalizzato italiano).