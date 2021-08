Tokyo 2020, sipario sui Giochi da 25 miliardi. Dal Cio più soldi per Parigi e Los Angeles

Il rinvio in sé potrebbe costare tra i 5,4 e 5,6 miliardi, secondo i calcoli di Katsuhiro Miyamoto, professore emerito alla Università Kansai di Osaka ed esperto in economia dello sport. In un report del Nikkei si profilava un costo extra di 6 miliardi di dollari, mentre da Goldman Sachs è stata formulata una stima di quasi 5 miliardi di euro.

Dal punto di vista delle strutture per Tokyo 2020 sono stati costruiti 8 nuovi impianti permanenti, 10 temporanei mentre altri 25 sono stati ristrutturati. Alcuni di questi edifici, quelli che non avranno una destinazione sportiva, dovranno essere riconvertiti in centri congressi, fiere, abitazioni e shopping center.

Niente pubblico e meno sponsor

A fronte delle uscite operative e degli investimenti, Tokyo 2020 poteva fare affidamento sulla carta su un giro d’affari di oltre 10 miliardi di dollari. Una parte è stata incassata dal Cio (per i diritti tv, circa 4,5 miliardi di dollari, e per gli sponsor globali più di un miliardo), un’altra parte dal comitato organizzatore nipponico. Quest’ultimo però ha dovuto rinunciare a circa 900 milioni di biglietti, data l’assenza di pubblico, e dovrà con ogni probabilità rivedere al ribasso le entrate di circa 3,3 miliardi legate ai contratti con gli sponsor nazionali.

Da Parigi a Los Angeles

Ad ogni modo, buchi nei conti, sprechi e spese eccessive in futuro non dovrebbero più contrassegnare i Giochi. I prossimi appuntamenti fissati nel 2024 a Parigi e nel 2028 a Los Angeles (ma per quanto concerne le Olimpiadi invernali vale lo stesso discorso per Milano-Cortina 2026) sono stati pianificati infatti sotto l’ombrello della nuova agenda voluta dal Cio imperniata sul principio della sostenibità economica ed ecologica. Una scelta necessaria e ragionevole ma resa quasi obbligata dalla fuga delle candidature olimpiche. Si pensi a quello che è accaduto con il dossier Roma 2024 e ciò che si è configurato per l’edizione del 2o32, assegnate proprio in una sessione del Cio, svoltasi qui in Giappone all’inizio dei Giochi, alla città australiana di Brisbane, che era l’unica ad aver manifestato interesse per ospitarla.

Il contributo per Milano-Cortina

Intanto, il comitato olimpico presieduto da Thomas Bach, anche per rendere più sopportabile l’impatto economico delle Olimpiadi, ha già disposto finanziamenti record per le sedi di Parigi e Los Angeles. Nel caso dei Giochi francesi si tratta di un contributo pari a 1,7 miliardi di dollari. Per quanto concerne invece le Olimpiadi del 2028 il fondo è stato elevato a 2,2 miliardi.