Tokyo, Oro nella vela per Tita e Banti. Ciclismo, Italia in finale con nuovo record del mondo

Atletica leggera

Nelle gare della notte grande spettacolo sui 400 metri ostacoli. Il norvegese Kartsen Warholm con 45’’94 ha migliorato il suo precedente record del mondo di 46’’70 (fatto registrare lo scorso 1 luglio), ed è il primo uomo quindi ad abbattere il muro dei 46 secondi.

Argento allo statunitense Rai Benjamin, con 46’’12, quindi ben al di sotto del precedente record del mondo. Bronzo al brasiliano Alison Dos Santos in 46’’72, meglio anche del precedente record olimpico di 46’’78 dell’americano Kevin Young di Barcellona 1992.

In gara c’era anche Alessandro Sibilio, che però non è riuscito ad andare oltre l’ultimo posto: «Ho fatto una grande Olimpiade - ha sottolineato comunque Sibilio ai microfoni Rai - L’ultimo sogno che mi rimaneva era la medaglia ma con questi fenomeni davanti era impossibile, è stata una delle più grandi gare della storia dell’atletica. Gimbo e Marcell? È un nuovo inizio di un’atletica azzurra che a Parigi farà grandi cose».

Sempre nella notte italiana Fausto Desalu ha ottenuto la qualificazione alle semifinali dei 200 metri. L’azzurro ha chiuso la sua batteria al secondo posto con 20’’29: «È un buon tempo fatto di mattina e con questa umidità. Ora l’unica cosa che voglio fare è tornare al Villaggio per recuperare le energie in vista della vera sfida». Eliminato l’altro azzurro in gara, Antonio Infantino (20’’90). Conquistano la qualificazione alle finale del salto triplo, Andrea Dallavalle ed Emanuel Ihemeje. Dallavalle ha chiuso le qualificazioni al settimo posto con la misura di 16,99 metri, Ihemeje al nono con 16,88.

Ciclismo su pista

Altra medaglia sicura per l’Italia. Gli azzurri (Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan) nell’inseguimento a squadre di ciclismo su pista uomini hanno battuto la Nuova Zelanda con il tempo di 3.42.307, nuovo record del mondo, e domani disputeranno la finale per l’oro.