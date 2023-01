Tokyo Auto Salon, le novità dei brand giapponesi (e di Bmw)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Tokyo Auto Salon si è svolto nel fine settimana dal 13 al 15 gennaio. Già dall'edizione 2022 si era assistito al ritorno dei brand di punta a partire da Toyota che ha fatto da scuola un pò a tutti con le sue tematiche legate alla passione per la guida e al motorsport. Una ulteriore conferma è venuta dall’edizione 2023 che mai come prima ha espresso un numero di novità in grado di valicare anche i confini nazionali e di suscitare l’interesse degli appassionati europei. Eccole tutte le principali novità espiste a cui si è aggiunto quest’anno l’inedito Tokyo Outdoor Show.

Toyota & Lexus e le novità dal Dna sportivo

Toyota ha svelato al Tokyo Auto Salon 2023 tante novità a conferma di un ritrovato spirito sportivo sia per i modelli di serie che nelle competizioni. Tra concept, serie speciali e accessori c’è solo l’imbarazzo della scelta, ma non sa cosa di tutto questo potrà essere apprezzato in futuro anche dai clienti europei. I brand coinvolti nella rassegna di questanno sono stati Toyota Gazoo Racing, Lexus a cui si aggiunta la stessa Toyota oltre alla presenza non banale del ceo del gruppo Akyo Toyoda che da grande appassionato di sport è presente a moltissimi eventi.

Due Toyota ad emissioni zero che non ti aspetti.

Toyota ha scelto una icona come la AE86 per due versioni ad emissioni zero, la H2 Concept ad idrogeno e la Bev Concept elettrica. Per la H2 è stato utilizzato il 4 cilindri di 1.600 cc originale con le modifiche per essere alimentato ad idrogeno con il serbatoio della Mirai, mentre la Bev usa il motore della Tundra Bev e le batterie della Prius. Entrambe col cambio manuale per non modificarne lo stile di guida vintage. Chiaro il messaggio lanciato da Toyota: l’obiettivo della mobilità green si può raggiungere in molti modi e senza sacrificare la passione per la guida.

La Toyota Yaris in versione Rally2 e due serie limitate

GR Yaris resta il cavallo di battaglia del reparto Gazoo Racing: oltre alla rinnovata Rally1 Hybrid del mondiale WRC e alla GR4 Rally al salone ha debuttato il prototipo della Rally2 testato in gara nel campionato giapponese con l’obiettivo di essere proposto ai team privati del mondiale 2024. Per celebrare i campioni mondiali 2021 e 2022 sono state poi sviluppati due esemplari speciali stradali, la GR Yaris RZ High-performance Sébastien Ogier Edition Concept e la GR Yaris RZ High-performance Kalle Rovanpera Edition Concept prodotti in serie limitata.

Toyota GT86 e un feeling di guida da salvare

La nuova Toyota GR86 ha introdotto dei nuovi accessori che modificano l’aerodinamica oltre che il design, mentre per il momento non sono state annunciate delle novità meccaniche. Ai clienti della precedente GT86 Toyota dedica però un'iniziativa: si tratta dell'86Re:PROJECT promosso dai GR Garage giapponesi con la possibilità di far controllare il loro esemplare da tecnici esperti. Saranno proposti dei pacchetti di manutenzione e di aggiornamento oltre a un test che offrirà ai possessori dei modelli del passato un feeling di guida come le GR86 nuove.