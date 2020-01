Tokyo Auto Salon, la rassegna del tuning di lusso e delle eleborazioni di Corrado Canali

Si svolge nello spazio espositivo che fino a qualche anno ospitava il più noto Tokyo Motor Show, dal quale si distingue perchè offre soprattutto novità di modelli dal Dna sportivo. Aperto soltanto per tre giorni e nello spazio di un fine settimana sta, però, crescendo di importanza. Anche perché rispetto al salone più tradizionale a cadenza biennale, l’Auto Salon, si svolge ogni anno. Ecco le novità più interessanti esposte alla rassegna 2020, tutte destinate a vivacizzare l’offerta di modelli per i tanti appassionati in circolazione.