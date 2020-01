Tokyo Auto Salon/ Honda col restyling della Type R

La Casa giapponese inaugura il nuovo anno regalando un’anteprima del restyling della Civic Type R che sarà in vendita nel corso del 2020, la berlina sportiva della Casa di Tokyo. Svelata al Salone di Tokyo nel rinnovato design esterno, si abbina alla NSX che si arricchisce di una nuova e iconica colorazione. La NSX ibrida a tre motori, top di gamma del segmento supercar, riceve un'importante novità. Sarà infatti disponibile con la nuova verniciatura «Indy Yellow Pearl II». Una colorazione davvero speciale, utilizzata in passato su dei modelli originali NSX e S2000 in Europa.