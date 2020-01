Tokyo Auto Salon/ Il tuning parte dai cerchi

Nel 2020 la rassegna festeggia la 38a edizione di un salone non solo automobilistico, ma in gran parte anche dedicato all’aftermarket che in genere presenta oltre ad una miriade di automobili e di ricambi dei principali produttori automobilistici giapponesi, vede la presenza di molti importatori di auto straniere, ma produttori di pezzi da aftermarket come per l'appunto i cerchi in tutte le taglie e design oltre a negozi di auto personalizzate che cambiano la «pelle» anche di modelli con un Dna più tradizionale.