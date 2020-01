Tokyo Auto Salon/ Le concept Mitsubishi

Sulla base della Outlander plug-in hybrid è stata realizzata la versione Nerv dedicata al soccorso, con speciali dotazioni per la guida in fuoristrada e sistemi satellitari di comunicazione. Invece la Eclipse Cross Weekend Explore Specification ha un sistema di sospensioni pneumatiche con controllo da remoto dell’altezza. Il brand espone la Delica D:5, non in vendita in Europa, in due varianti: la prima è ispirata al team della Nuova Zelanda della Rugby World Cup, mentre la seconda sfoggia colori e dettagli vintage.