Tokyo Auto Salon/ Lexus Bronze Edition

L’insolita caratterizzazione è destinata ai crossover NX e UX esposti quest’anno. Prendono il nome dai colori unici sia all’esterno che all’interno, per due modelli destinati esclusivamente al mercato giap, almeno per ora. Fra i dettagli esclusivi le ruote in alluminio da 18 pollici verniciate in bronzo per un effetto ancora più sorprendente. Altri elementi esterni unici includono, invece, la griglia e il telaio verniciati in colorazione nera e le modanature dei passaruota che sono in colore della carrozzeria.