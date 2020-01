Tokyo Auto Salon/ Subaru e la Levorg Prototype STI Sport

In attesa della nuova generazione della Levorg, Subaru ha svelato la Levorg Prototype STI Sport, che anticipa la versione più sportiva e performante della station, caratterizzata da una linea di carrozzeria con scudi paraurti anteriori e posteriori più massicci, gruppi ottici ridisegnati e cerchi in lega di design specifico. Come tutte le Subaru di più recente generazione, la nuova Levorg beneficerà di tecnologie di sicurezza e assistenza avanzate, tra cui il sistema EyeSight di ultima generazione con videocamera e quattro sensori radar montati nella parte anteriore e posteriore della vettura.