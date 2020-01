Tokyo Auto Salon/ Suzuki e la Swift Sport 2020

La piccola ma briosa Suzuki Swift Sport 2020 viene aggiornata esteticamente, con nuovi paraurti dedicati, un assetto ribassato e degli cerchi in lega. La Suzuki Swift Sport rappresenta una soluzione davvero interessante per tutti quelli appassionati di auto, desiderosi di un qualcosa di divertente da guidare, energico, frizzante ma al tempo stesso economico e accessibile. La nuova Swift Sport, una piccola da poco rinnovata mette in campo tutte le conoscenze del marchio giapponese il suo nuovo motore 1.400 cc da 140 cv che rende più vivace e pronta rispetto alla versione aspirata.